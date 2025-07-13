Моррелл сохранил рекорд, несмотря на нокдаун от Хатаева

Дэвид Моррелл проводит эффектный удар. Фото: instagram.com/ringmagazine/

Кубинец Дэвид Моррелл оказался на грани поражения, когда оказался в нокдауне в пятом раунде, но это не помешало ему вернуть инициативу и выйти вперед. Его стойкость и уверенное движение по рингу заставили болельщиков затаить дыхание.

Соперником Моррелла стал Имам Хатаев, бывший россиянин, ныне представляющий Австралию, сообщает talkSport.

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Имам Хатаев доминировал в первых раундах, даже отправив кубинца на пол, однако Дэвида Моррелла не сломило давление соперника. Он активно шел в атаку и в итоге добился убедительной победы.

Как Моррелл взял верх над Хатаевым

После десяти раундов напряженной борьбы судьи отдали победу Морреллу: две карточки — 96‑93 и 95‑94 — оказались за ним, а одна — 95‑94 — ушла Хатаеву. Это позволило кубинцу закрыть счет со своим последним поражением и сохранить рекорд 12–1 по завершению вечера бокса в Нью‑Йорке.

Имам Хатаев проводит атаку. Фото: instagram.com/ringmagazine/

Компьютерная статистика CompuBox показала: Хатаев нанес 129 ударов силой, тогда как Моррелл — 97, но при этом кубинец оказался более точным, реализовав 46 % в попаданиях. Несмотря на нокдаун, Моррелл смог найти нужный ритм и, по мнению экспертов, одержал морально важную победу.

Дэвид Моррелл против Имама Хатаева: фрагменты боя. Фото: instagram.com/ringmagazine/

Эта победа стала для Моррелла шансом реабилитироваться после поражения от Бенавидеса и сохранить статус одного из сильнейших в полутяжелом весе. Теперь разговор ведется о возможном реванше с Хатаевым или возвращении к бою с Бенавидесом — картина в дивизионе становится все острее.

Напомним, в этот же вечер Шакур Стивенсон уверенно победил Уильяма Зепеду.

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