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Главная Спорт Моррелл встал после нокдауна и победил экс-россиянина Хатаева

Моррелл встал после нокдауна и победил экс-россиянина Хатаева

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 10:22
Моррелл сохранил рекорд, несмотря на нокдаун от Хатаева
Дэвид Моррелл проводит эффектный удар. Фото: instagram.com/ringmagazine/

Кубинец Дэвид Моррелл оказался на грани поражения, когда оказался в нокдауне в пятом раунде, но это не помешало ему вернуть инициативу и выйти вперед. Его стойкость и уверенное движение по рингу заставили болельщиков затаить дыхание.

Соперником Моррелла стал Имам Хатаев, бывший россиянин, ныне представляющий Австралию, сообщает talkSport.

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Имам Хатаев доминировал в первых раундах, даже отправив кубинца на пол, однако Дэвида Моррелла не сломило давление соперника. Он активно шел в атаку и в итоге добился убедительной победы. 

Как Моррелл взял верх над Хатаевым

После десяти раундов напряженной борьбы судьи отдали победу Морреллу: две карточки — 96‑93 и 95‑94 — оказались за ним, а одна — 95‑94 — ушла Хатаеву. Это позволило кубинцу закрыть счет со своим последним поражением и сохранить рекорд 12–1 по завершению вечера бокса в Нью‑Йорке. 

Имам Хатаев
Имам Хатаев проводит атаку. Фото: instagram.com/ringmagazine/

Компьютерная статистика CompuBox показала: Хатаев нанес 129 ударов силой, тогда как Моррелл — 97, но при этом кубинец оказался более точным, реализовав 46 % в попаданиях. Несмотря на нокдаун, Моррелл смог найти нужный ритм и, по мнению экспертов, одержал морально важную победу. 

Дэвид Моррелл
Дэвид Моррелл против Имама Хатаева: фрагменты боя. Фото: instagram.com/ringmagazine/

Эта победа стала для Моррелла шансом реабилитироваться после поражения от Бенавидеса и сохранить статус одного из сильнейших в полутяжелом весе. Теперь разговор ведется о возможном реванше с Хатаевым или возвращении к бою с Бенавидесом — картина в дивизионе становится все острее. 

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спорт бокс Давид Бенавидес Дэвид Моррелл Имам Хатаев
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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