Мотор наближається до прірви — що чекає на гандбольну команду

"Мотор" знову втрачає очки. Фото: Google

Запорізький "Мотор" зазнав чергової поразки у другій Бундеслізі. Цього разу українська команда стала жертвою клубу "Бітігхайм" в рамках 29-го туру змагання.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Деталі поєдинку

В рамках 29-го туру другого дивізілну чемпіонату Німечинни "Мотор" поступився "Бітігхайму" з рахунком 26:29 (13:15). Отже це вже 17 поразка українців у поточному сезоні ліги. В активні запоріжців також вісім перемог та дві нічиї. Наразі "Мотор" набрав 18 очок і посідає 17 місце у турнірній таблиці турніру серед 20 команд. Від зони вильоту підопічних Гінтараса Савукінаса відділяє усього 2 очка.

Друга Бундесліга. 29-й тур. "Мотор" (Україна) — "Бітігхайм" (Німеччина) — 26:29 (13:15).

Мотор: Віталій Горовий (5), Дмитро Горіга (5), Юрій Кубатко (4), Ілля Близнюк (4), Владислав Щербина (1), Едуард Кравченко (1), Данило Осадчий (1), Олексій Томашевський (1), Олександр Онуфрієнко (1). Воротарі: Геннадій Комок (10 сейвів), Михайло Будко (0 сейвів). Штрафи: 8 двохвилинних вилучень, 1 червона картка (Дмитро Тютюнник).

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