Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Мотор" наближається до прірви: що чекає на гандбольну команду arrow

"Мотор" наближається до прірви: що чекає на гандбольну команду

7 квітня 2023 11:08
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Мотор наближається до прірви — що чекає на гандбольну команду
"Мотор" знову втрачає очки. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Запорізький "Мотор" зазнав чергової поразки у другій Бундеслізі. Цього разу українська команда стала жертвою клубу "Бітігхайм" в рамках 29-го туру змагання. 

Про це повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Деталі поєдинку 

В рамках 29-го туру другого дивізілну чемпіонату Німечинни "Мотор" поступився "Бітігхайму" з рахунком 26:29 (13:15). Отже це вже 17 поразка українців у поточному сезоні ліги. В активні запоріжців також вісім перемог та дві нічиї. Наразі "Мотор" набрав 18 очок і посідає 17 місце у турнірній таблиці турніру серед 20 команд. Від зони вильоту підопічних Гінтараса Савукінаса відділяє усього 2 очка. 

Друга Бундесліга. 29-й тур. "Мотор" (Україна) — "Бітігхайм" (Німеччина) — 26:29 (13:15). 

Мотор: Віталій Горовий (5), Дмитро Горіга (5), Юрій Кубатко (4), Ілля Близнюк (4), Владислав Щербина (1), Едуард Кравченко (1), Данило Осадчий (1), Олексій Томашевський (1), Олександр Онуфрієнко (1). Воротарі: Геннадій Комок (10 сейвів), Михайло Будко (0 сейвів). Штрафи: 8 двохвилинних вилучень, 1 червона картка (Дмитро Тютюнник).

Нагадаємо, в "Челсі" обрали тренера, який очолить команду на постійній основі влітку 2023 після відходу Френка Лемпарда.

Український форвард "Брюгге" Роман Яремчук покине команду. У нього конфлікт із головним тренером "чорно-синіх".

Форвард "Арсеналу" Габріель Жезус заявив, що "король жартів" Олександр Зінченко хоче заподіяти йому зло.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB