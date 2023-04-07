Мотор приближается к пропасти — что ждет гандбольную команду

"Мотор" снова теряет очки. Фото: Google

Запорожский "Мотор" потерпел очередное поражение во второй Бундеслиге. На этот раз украинская команда стала жертвой клуба "Битигхайм" в рамках 29 тура соревнования.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Детали поединка

В рамках 29-го тура второго дивизиона чемпионата Германии "Мотор" уступил "Битигхайму" со счетом 26:29 (13:15). Это уже 17 поражение украинцев в текущем сезоне лиги. В активе запорожцев также восемь побед и две ничьи. "Мотор" набрал 18 очков и занимает 17 место в турнирной таблице турнира среди 20 команд. От зоны вылета подопечных Гинтараса Савукинаса отделяет всего два очка.

Вторая Бундеслига. 29-й тур. "Мотор" (Украина) — "Битигхайм" (Германия) — 26:29 (13:15).

Мотор: Виталий Горовой (5), Дмитрий Горига (5), Юрий Кубатко (4), Илья Близнюк (4), Владислав Щербина (1), Эдуард Кравченко (1), Даниил Осадчий (1), Алексей Томашевский (1), Александр Онуфриенко (1). Вратари: Геннадий Комок (10 сейвов), Михаил Будко (0 сейвов). Штрафы: 8 двухминутных удалений, 1 красная карточка (Дмитрий Тютюнник).

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