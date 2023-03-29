"Мотор" у Європейській Лізі: від "провалу" на старті до "драми" в плей-оф

Єврокубковий сезон для запоріжців видався непростим

Запорізький "Мотор" завершив свої виступи у Європейській лізі з гандболу. В 1/8 фіналу за сумою двох матчів українці поступилися хорватському "Нексе".

Тож пропонуємо згадати весь шлях синьо-біло-червоних у цьому турнірі в матеріалі Новини.LIVE.

Провальний старт

Після 10 поспіль років виступів у Лізі Чемпіонів (найпрестижнішому клубному гандбольному турнірі Європи) восени 2022-го "Мотор" приєднався до Європейської ліги — другого за значенням змагання континенту. Волею жеребкування запоріжці опинилися у групі "D", де компанію їм склали німецький "Фюхсе Берлін", іспанський "Бідасоа", данський "Скандерборг-Орхус" північномакедонський "Єврофарм Пелістер" та "Агуаш Санташ" із сонячної Португалії.

У першому ж поєдинку підопічні Гінтараса Савукінаса зазнали розгромної поразки від "Фюхсе Берлін" з різницею в 11 м’ячів. У другому турі ситуація не покращилася — українці без шансів поступилися "Скандерборгу" з рахунком 31:37. У наступних двох турах справи лише погіршилися — фіаско з "Бідасоа" та "Єврофарм Пелістер". У якийсь момент здавалося, що все втрачено і єврокубковий сезон остаточно провалено... Втім, у грудні команда трішки ожила, тому фінальний відрізок у групі видався "валидольним".

Коли з'являється надія

У п'ятому турі, у виїзному двобої з "Агуаш Санташ" "Мотор" спромігся на нічию — зажевріла надія. А вже за тиждень, у домашньому поєдинку у Дюсельдорфі проти тих же португальців, українці здобули першу перемогу на груповому етапі! На цьому "веселощі" тільки розпочалися! Далі були знову поразки — дві поспіль. А в передостанньому та останньому турах "Мотор" фактично вирвав путівку у плей-оф, здолавши у запеклій боротьбі "Бідасоа" 33:31 та "Єврофарм Пелістер" — 25:27. Таким чином, команда Гінтараса Савукінаса проявила справжній характер і зробила майже неможливе. Та ще й тоді, коли майже ніхто цього не очікував.

Драма в 1/8

В 1/8 фіналу "Мотор" зустрівся з хорватським "Невсе", який посів першу сходинку у своїй групі. Суперник, варто зазначити, досить міцний — стабільно друга команда своєї країни.

У першій грі у Дюсельдорфі перемогу здобули гості — 27:23. Тож у матчі-відповіді українцям потрібно було нівелювати різницю у чотири м'ячі. І тут сюжет протистояння заграв новими фарбами!

28 березня у Хорватії "Мотор" по-справжньому здивував суперника. Після першого тайму запоріжці вели у рахунку з різницею у 7 м`ячів — 16:9! Проте у другій половині зустрічі, коли відрив українців був +8, господарі суттєво додали та зуміли скоротити відставання аж до 2-х м`ячів. У підсумку — 29:27 — перемога "Мотора", якої, на жаль, не вистачило, аби пробитися до чвертьфіналу. У будь-якому випадку наші гандболісти залишили турнір із високо піднятою головою.

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