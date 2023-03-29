Мотор в Европейской Лиге — от провала на старте до драмы в плей-офф

Еврокубковый сезон для запорожцев показался непростым

Запорожский "Мотор" завершил свои выступления в Европейской лиге по гандболу. В 1/8 финала по сумме двух матчей украинцы уступили хорватскому "Нексе".

Предлагаем вспомнить весь путь "сине-бело-красных" в этом турнире в материале Новини.LIVE.

Провальный старт

После 10 подряд лет выступлений в Лиге Чемпионов (самом престижном клубном гандбольном турнире Европы) осенью 2022-го "Мотор" присоединился к Европейской лиге — второму по значению соревнования континента. Волей жеребьевки запорожцы оказались в группе "D", где компанию им составили немецкий "Фюхсе Берлин", испанский "Бидасоа", датский "Скандерборг-Орхус", северомакедонский "Еврофарм Пелистер" и "Агуаш Санташ" из солнечной Португалии.

В первом же поединке подопечные Гинтараса Савукинаса потерпели разгромное поражение от "Фюхсе Берлин" с разницей в 11 мячей. Во втором туре ситуация не улучшилась — украинцы без шансов уступили "Скандер долга" со счетом 31:37. В следующих двух турах дела только ухудшились — фиаско от "Бидасоа" и "Еврофарм Пелистер". В какой-то момент казалось, что все потеряно и еврокубковый сезон окончательно провалено... Впрочем, в декабре команда немного ожила, поэтому финальный отрезок в группе получился "валидольным".

Когда появляется надежда

В 5-м туре, в выездном поединке с "Агуаш Санташ" "Мотор" сыграл вничью — появилась надежда. А уже через неделю, в домашнем поединке в Дюссельдорфе против тех же португальцев, украинцы одержали первую победу на групповом этапе! На этом "веселье" только началось! Дальше последовали поражения — два подряд. А в предпоследнем и последнем турах "Мотор" фактически вырвал путевку в плей-офф, одолев в ожесточенной борьбе "Бидасоа" 33:31 и "Еврофарм Пелистер" — 25:27. Таким образом, команда Гинтараса Савукинаса проявила настоящий характер и сделала почти невозможное. Да еще и тогда, когда почти никто этого не ожидал.

Драма в 1/8

В 1/8 финала "Мотор" встретился с хорватским "Невсе", занявшим первую строчку в своей группе. Соперник, стоит отметить, достаточно крепкий — стабильно вторая команда своей страны.

В первой игре в Дюссельдорфе победу одержали гости — 27:23. Поэтому в ответном матче украинцам нужно было нивелировать разницу в 4 мяча. И здесь сюжет противостояния заиграл новыми красками!

28 марта в Хорватии "Мотор" по-настоящему удивил соперника. После первого тайма запорожцы вели в счете с разницей в 7 мячей — 16:9! Однако во второй половине встречи, когда отрыв украинцев был +8, хозяева существенно прибавили и сумели сократить отставание вплоть до 2-х мячей. В итоге — 29:27 — победа "Мотора", которой, к сожалению, не хватило, чтобы пробиться в четвертьфинал. В любом случае, наши гандболисты покинули турнир с высоко поднятой головой.

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