Україна
Моурінью вважає українця найкращим гравцем матчу з Ньюкаслом

Моурінью вважає українця найкращим гравцем матчу з Ньюкаслом

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 12:41
Оновлено: 12:40
Що Моурінью сказав про Трубіна після розгрому від Ньюкасла
Жозе Моурінью під час матчу. Фото: Reuters/Scott Heppell

У рамках третього туру Ліги чемпіонів сезону-2025/26 "Бенфіка" на виїзді поступилася "Ньюкаслу" з рахунком 0:3. Матч проходив на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" та став важким випробуванням для команди Жозе Моурінью.

"Бенфіка" добре почала гру, але не втримала темп після перерви, повідомляє пресслужба клубу.

Читайте також:

Португальці мали кілька гострих моментів у першому таймі, включно з влучанням у штангу, проте суперник реалізував перевагу у фізиці та стандартах. Другий пропущений гол фактично вирішив долю зустрічі, а кінцівка пройшла під контролем господарів поля.

Особливо помітним у складі "Бенфіки" був український воротар Анатолій Трубін. Він здійснив сім сейвів, чотири з яких після ударів з близької дистанції, і за версією SofaScore став кращим гравцем матчу в складі своєї команди, попри велику поразку.

Бенфика
Гравці "Бенфіки" перед матчем. Фото: Reuters/Scott Heppell

Що Моурінью сказав про Трубіна

Після матчу Жозе Моурінью підкреслив, що Трубін став однією з головних причин, чому "Бенфіка" до останнього зберігала шанси в грі. Наставник відзначив його психологічну стійкість і реакцію, яка не дозволила рахунку стати ще більш розгромним.

"У першому таймі ми мали гідний вигляд, створили кілька чудових моментів та могли повести в рахунку. Але, попри підсумок, Трубін був нашим найкращим гравцем, він робив неможливе. Іноді воротар не може змінити результат, але може зберегти гідність команди. Анатолій впорався з цим блискуче, і саме це для мене головне", — заявив Моурінью після матчу.

Поразка залишила "Бенфіку" без очок після трьох турів, проте команда зберігає шанси на вихід із групи. Моурінью наголосив, що попереду три домашні матчі, де можна заробити відсутні бали для продовження боротьби в турнірі.

Нагадаємо, лідер "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн знову забив гол та повторив досягнення Кріштіану Роналду.

Футболіст "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко вже взимку може перейти в іншу команду.

Матч Ліги Конференцій "Самсунспор" — "Динамо" можна буде побачити в прямому ефірі в Україні.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
