Что Моуринью сказал о Трубине после разгрома от Ньюкасла

В рамках третьего тура Лиги чемпионов сезона-2025/26 "Бенфика" на выезде уступила "Ньюкаслу" со счетом 0:3. Матч проходил на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и стал тяжелым испытанием для команды Жозе Моуринью.

"Бенфика" хорошо начала игру, но не удержала темп после перерыва, сообщает пресс-служба клуба.

Португальцы имели несколько острых моментов в первом тайме, включая попадание в штангу, однако соперник реализовал преимущество в физике и стандартах. Второй пропущенный гол фактически решил судьбу встречи, а концовка прошла под контролем хозяев поля.

Особенно заметен в составе "Бенфики" был украинский вратарь Анатолий Трубин. Он совершил семь сейвов, четыре из которых после ударов с близкой дистанции, и по версии SofaScore стал лучшим игроком матча в составе своей команды, несмотря на крупное поражение.

Что Моуринью сказал о Трубине

После матча Жозе Моуринью подчеркнул, что Трубин стал одной из главных причин, почему "Бенфика" до последнего сохраняла шансы в игре. Наставник отметил его психологическую устойчивость и реакцию, которая не позволила счету стать еще более разгромным.

"В первом тайме мы выглядели достойно, создали несколько отличных моментов и могли повести в счете. Но, несмотря на итог, Трубин был нашим лучшим игроком, он делал невозможное. Иногда вратарь не может изменить результат, но может сохранить достоинство команды. Анатолий справился с этим блестяще, и именно это для меня главное", — заявил Моуринью после матча.

Поражение оставило "Бенфику" без очков после трех туров, однако команда сохраняет шансы на выход из группы. Моуринью подчеркнул, что впереди три домашних матча, где можно заработать недостающие баллы для продолжения борьбы в турнире.

