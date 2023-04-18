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Мудрик асистуватиме топ-форварду: Лукаку повернеться до "Челсі"

18 квітня 2023 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик асистуватиме топфорварду: Лукаку повернеться до Челсі
Ромелу Лукаку забив ще один гол. Фото: REUTERS/TT NEWS AGENCY
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Бельгійський форвард Ромелу Лукаку повернеться до "Челсі" після закінчення терміну оренди в міланському "Інтері" попри бажання гравця залишитися в Італії.

"Нерадзуррі" відмовляться від права викупу контракту досвідченого футболіста, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Ромелу Лукаку перейшов до "Челсі" з "Інтера" влітку 2021 року за 98 млн фунтів стерлінгів. Через рік італійський клуб орендував футболіста, який не зумів розкрити власний потенціал на "Стемфорд Брідж". Проте власники "нерадзуррі" змушені визнати це рішення невдалим.

 

Досягнення Лукаку

У сезоні 2022/2023 форвард забив лише сім голів у 24 іграх. При цьому 29-річний бельгієць пропустив кілька місяців через травми. Лукаку буде змушений повернутися до "Челсі" навіть "проти його волі" через те, що "Інтер" не може дозволити собі витрати на викуп контракту Ромелу.

Італійська команда перебуває під фінансовим тиском, зафіксувавши збитки у розмірі 784 млн євро за останні 10 років, а щорічні операційні збитки становлять близько 150 млн євро. В результаті цього літа "Інтеру" доведеться заощаджувати. З огляду на відсутність результатів у Лукаку клуб не робитиме на нього ставку.

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку змарнував момент в атаці. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Власники "Інтера" вклали понад пів мільярда фунтів стерлінгів з моменту придбання клубу, але через проблеми китайських інвесторів "нерадзуррі" довелося покладатися на кредити від американських інвестиційних фондів.

Лукаку хотів би залишитися в клубі, де він забив 64 голи у 95 іграх у період з 2019 по 2021 рік, і готовий піти на скорочення зарплати.

Нагадаємо, у послугах Віктора Циганкова зацікавилося одразу кілька клубів. Найближчого літа хавбек може залишити "Жирону".

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