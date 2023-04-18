Мудрик будет ассистировать топ-форварду: Лукаку вернется в "Челси"

Ромелу Лукаку забил очередной гол. Фото: REUTERS/TT NEWS AGENCY

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку вернется в "Челси" по окончании срока аренды в миланском "Интере" несмотря на желание игрока остаться в Италии.

"Нерадзурри" откажутся от права выкупа контракта опытного футболиста, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Ромелу Лукаку перешел в "Челси" из "Интера" летом 2021 года за 98 млн фунтов стерлингов. Год спустя итальянский клуб арендовал футболиста, который не сумел раскрыть собственный потенциал на "Стэмфорд Бридж". Однако владельцы "нерадзурри" вынуждены признать эту затею неудачной.

Достижения Лукаку

В сезоне 2022/2023 форвард забил всего семь голов в 24 играх. При этом 29-летний бельгиец пропустил несколько месяцев из-за травм. Лукаку будет вынужден вернуться в "Челси" даже "против его воли" из-за того, что "Интер" не может позволить себе затраты на выкуп контракта Ромелу.

Итальянская команда находится под финансовым давлением, зафиксировав убытки в размере 784 млн евро за последние 10 лет, а ежегодные операционные убытки составляют около 150 млн евро. В результате этим летом "Интеру" придется экономить. Учитывая отсутствие результатов у Лукаку клуб не станет делать на него ставку.

Ромелу Лукаку упустил момент в атаке. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Владельцы "Интера" вложили более полумиллиарда фунтов стерлингов с момента приобретения клуба, но из-за проблем китайских инвесторов "нерадзурри" пришлось полагаться на кредиты от американских инвестиционных фондов.

Лукаку хотел бы остаться в клубе, где он забил 64 гола в 95 играх в период с 2019 по 2021 год, и готов пойти на сокращение зарплаты.

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