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Мудрик може не зіграти в матчі з Манчестер Сіті

12 листопада 2023 12:56
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик може не зіграти в матчі з Манчестер Сіті
Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Peter Cziborra
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Агабекян Карен
редактор

12 листопада в рамках 12-го туру Англійської прем’єр-ліги "Челсі" зіграє з "Манчестер Сіті". За день до гри лондонці провели тренування.

На ньому був відсутній український вінгер Михайло Мудрик, повідомив портал Football.London.

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Відсутність Мудрика на останньому тренуванні перед матчем говорить про те, що він з великою вірогідністю пропустить матч.

Мудрик може не зіграти

Джерело повідомило, що Мудрик був відсутній на останньому тренуванні. При цьому на опублікованому відео в соцмережах "Челсі" Михайло був присутній. Ймовірно, могли опублікувати відеозапис з тренувань, які проходили цього тижня.

Наразі є загроза, що у Михайла виникли чергові проблеми зі здоров'ям, які завадили йому зіграти в кількох матчах.

Додамо, що Мудрик вийшов на заміні в другому таймі матчу проти "Тоттенгема". Українець мав кілька моментів забити та оформити асист, але ні він, ні його партнери не реалізували моменти.

Цього сезону Мудрик зіграв у 10 матчах за "Челсі", та забив в низ два голи.

Матч проти "Манчестер Сіті" почнеться о 18:30.

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