Мудрик може не зіграти в матчі з Манчестер Сіті
12 листопада в рамках 12-го туру Англійської прем’єр-ліги "Челсі" зіграє з "Манчестер Сіті". За день до гри лондонці провели тренування.
На ньому був відсутній український вінгер Михайло Мудрик, повідомив портал Football.London.
Відсутність Мудрика на останньому тренуванні перед матчем говорить про те, що він з великою вірогідністю пропустить матч.
We never stop working. 💪 pic.twitter.com/taFxu6wR9L— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 11, 2023
Мудрик може не зіграти
Джерело повідомило, що Мудрик був відсутній на останньому тренуванні. При цьому на опублікованому відео в соцмережах "Челсі" Михайло був присутній. Ймовірно, могли опублікувати відеозапис з тренувань, які проходили цього тижня.
Наразі є загроза, що у Михайла виникли чергові проблеми зі здоров'ям, які завадили йому зіграти в кількох матчах.
Додамо, що Мудрик вийшов на заміні в другому таймі матчу проти "Тоттенгема". Українець мав кілька моментів забити та оформити асист, але ні він, ні його партнери не реалізували моменти.
Цього сезону Мудрик зіграв у 10 матчах за "Челсі", та забив в низ два голи.
Матч проти "Манчестер Сіті" почнеться о 18:30.
Нагадаємо, "Жирона" продасть Циганкова та поверне Ромеу.
Роналду зібрався повернутися до Європи наступного року.
Попов перейде з "Динамо" до одного з італійських клубів.
Вусик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою.
Читайте Новини.LIVE!