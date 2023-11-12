Мудрик може не зіграти в матчі з Манчестер Сіті

Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Peter Cziborra

12 листопада в рамках 12-го туру Англійської прем’єр-ліги "Челсі" зіграє з "Манчестер Сіті". За день до гри лондонці провели тренування.

На ньому був відсутній український вінгер Михайло Мудрик, повідомив портал Football.London.

Читайте також:

Відсутність Мудрика на останньому тренуванні перед матчем говорить про те, що він з великою вірогідністю пропустить матч.

We never stop working. 💪 pic.twitter.com/taFxu6wR9L — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 11, 2023

Мудрик може не зіграти

Джерело повідомило, що Мудрик був відсутній на останньому тренуванні. При цьому на опублікованому відео в соцмережах "Челсі" Михайло був присутній. Ймовірно, могли опублікувати відеозапис з тренувань, які проходили цього тижня.

Наразі є загроза, що у Михайла виникли чергові проблеми зі здоров'ям, які завадили йому зіграти в кількох матчах.

Додамо, що Мудрик вийшов на заміні в другому таймі матчу проти "Тоттенгема". Українець мав кілька моментів забити та оформити асист, але ні він, ні його партнери не реалізували моменти.

Цього сезону Мудрик зіграв у 10 матчах за "Челсі", та забив в низ два голи.

Матч проти "Манчестер Сіті" почнеться о 18:30.

Нагадаємо, "Жирона" продасть Циганкова та поверне Ромеу.

Роналду зібрався повернутися до Європи наступного року.

Попов перейде з "Динамо" до одного з італійських клубів.

Вусик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою.