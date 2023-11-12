Мудрик может не сыграть в матче с Манчестер Сити
12 ноября в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги "Челси" сыграет с "Манчестер Сити". За день до игры лондонцы провели тренировку.
На нем отсутствовал украинский вингер Михаил Мудрик, сообщил портал Football.London.
Отсутствие Мудрика на последней тренировке перед матчем говорит о том, что он с большой вероятностью пропустит матч.
We never stop working. 💪 pic.twitter.com/taFxu6wR9L- Chelsea FC (@ChelseaFC) November 11, 2023
Мудрик может не сыграть
Источник сообщил, что Мудрик отсутствовал на последней тренировке. При этом на опубликованном видео в соцсетях "Челси" Михаил присутствовал. Вероятно, могли опубликовать видеозапись с тренировки, которая проходила на этой неделе.
Сейчас существует угроза, что у Михаила возникли очередные проблемы со здоровьем, которые помешали ему сыграть в нескольких матчах.
Добавим, что Мудрик вышел на замене во втором тайме матча против "Тоттенхэма". У украинца было несколько моментов забить и оформить ассист, но ни он, ни его партнеры не реализовали моменты.
В этом сезоне Мудрик сыграл в 10 матчах за "Челси" и забил в них два гола.
Матч против "Манчестер Сити" начнется в 18:30.
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