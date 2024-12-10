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Мудрик може перейти до Баварії — у Мюнхені розповіли правду

10 грудня 2024 13:33
Станіслав Костюк - Редактор
У Баварії підтвердили інтерес до Мудрика
Михайло Мудрик під час матчу за "Челсі". Фото: Reuters/Angelika Warmuth
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик залишається у сфері інтересів багатьох європейських клубів. Нестача ігрового часу може змусити гравця змінити команду вже взимку.

Головний тренер "Баварії" Венсан Компані поділився думкою щодо можливості трансферу українця, повідомляє Bayern & Germany.

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Мюнхенській "Баварії" давно приписують інтерес до кількох українських гравців. Наставника німецької команди Венсана Компані спитали, чи реальні такі трансфери. Тренер підтвердив, що взимку може статися все, що завгодно, але не став розповідати подробиці.

Венсан Компані
Тренер Венсан Компані відповідає на запитання. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Думка Компані про Мудрика

Головний тренер "Баварії" чудово знає українських футболістів, яких чутки пов'язують із мюнхенським клубом. Компані не заперечує, що в майбутньому вболівальники можуть побачити когось із цих гравців на "Альянц Арені". Проте бельгійський фахівець вважає за краще не думати про можливих новачків до відкриття зимового трансферного вікна.

Компані запропонував повернутися до теми трансферів за три тижні, а можливо навіть влітку наступного року. Тренер сфокусований на підготовці команди до матчів 2024 року, що залишилися. Вже у вівторок, 10 грудня, "Баварія" зіграє у Лізі чемпіонів із донецьким "Шахтарем".

У нинішньому сезоні Мудрик зіграв за "Челсі" 13 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі. Зимове трансферне вікно у Німеччині буде відкрито з 1 січня до 3 лютого 2025 року.

Нагадаємо, у донецькому "Шахтарі" визначили, хто може стати наступним головним тренером команди.

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футбол Михайло Мудрик Футбол трансфери Баварія Челсі Венсан Компані

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