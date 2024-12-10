В Баварии подтвердили интерес к Мудрику

Михаил Мудрик во время матча за "Челси". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик остается в сфере интересов многих европейских клубов. Недостаток игрового времени может заставить игрока сменить команду уже зимой.

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился мнением о возможности трансфера украинца, сообщает Bayern & Germany.

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Мюнхенской "Баварии" давно приписывают интерес к нескольким украинским игрокам. Наставника немецкой команды Венсана Компани спросили, реальны ли такие трансферы. Тренер подтвердил, что зимой может случиться все что угодно, но не стал рассказывать подробности.

Тренер Венсан Компани отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Мнение Компани о Мудрике

Главный тренер "Баварии" прекрасно знает украинских футболистов, которых слухи связывают с мюнхенским клубом. Компани не отрицает, что в будущем болельщики могут увидеть кого-то из этих игроков на "Альянц Арене". Однако бельгийский специалист предпочитает не думать о возможных новичках до открытия зимнего трансферного окна.

Компани предложил вернуться к теме трансферов через три недели, а возможно даже летом следующего года. Тренер сфокусирован на подготовке команды к оставшимся матчам 2024 года. Уже во вторник, 10 декабря, "Бавария" сыграет в Лиге чемпионов с донецким "Шахтером".

В нынешнем сезоне Мудрик сыграл за "Челси" 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Зимнее трансферное окно в Германии будет открыто с 1 января по 3 февраля 2025 года.

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