В Баварии подтвердили интерес к Мудрику

Мудрик может перейти в Баварию — в Мюнхене рассказали правду
Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик остается в сфере интересов многих европейских клубов. Недостаток игрового времени может заставить игрока сменить команду уже зимой.
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился мнением о возможности трансфера украинца, сообщает Bayern & Germany.
Мюнхенской "Баварии" давно приписывают интерес к нескольким украинским игрокам. Наставника немецкой команды Венсана Компани спросили, реальны ли такие трансферы. Тренер подтвердил, что зимой может случиться все что угодно, но не стал рассказывать подробности.
Мнение Компани о Мудрике
Главный тренер "Баварии" прекрасно знает украинских футболистов, которых слухи связывают с мюнхенским клубом. Компани не отрицает, что в будущем болельщики могут увидеть кого-то из этих игроков на "Альянц Арене". Однако бельгийский специалист предпочитает не думать о возможных новичках до открытия зимнего трансферного окна.
Компани предложил вернуться к теме трансферов через три недели, а возможно даже летом следующего года. Тренер сфокусирован на подготовке команды к оставшимся матчам 2024 года. Уже во вторник, 10 декабря, "Бавария" сыграет в Лиге чемпионов с донецким "Шахтером".
В нынешнем сезоне Мудрик сыграл за "Челси" 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Зимнее трансферное окно в Германии будет открыто с 1 января по 3 февраля 2025 года.
Напомним, в донецком "Шахтере" определили, кто может стать следующим главным тренером команды.
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