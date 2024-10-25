Мудрик назвав свою головну мету в Челсі на нинішній сезон

Михайло Мудрик під час матчу із "Панатінаїкосом". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик провів свій найрезультативніший матч за "Челсі" цього сезону. Вінгер забив гол і зробив дві результативні передачі у поєдинку з грецьким "Панатінаїкосом".

Мудрик поділився враженнями від своєї гри в інтерв'ю офіційному сайту "Челсі".

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"Челсі" переконливо виграв у "Панатінаїкоса" з рахунком 4:1 у поєдинку другого туру Ліги Конференцій. Михайло Мудрик у цьому матчі не лише забив гол, а й зробив дві результативні передачі на партнерів по команді.

Михайло Мудрик та Жоау Фелікс святкують гол. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик назвав мету на сезон

На післяматчевій пресконференції український футболіст не приховував ейфорію. Півзахисник заявив, що дуже задоволений результатом і тим, що зумів допомогти команді здобути перемогу.

Мудрик не захотів давати прогнози на гру "Челсі" та власну результативність. При цьому Михайло нагадав, що грає за команду, перед якою стоять максимальні цілі. Він визнав, що у такому клубі недостатньо одного таланту, щоб стати зіркою. Мудрик збирається продовжувати працювати на тренуваннях та зберігати терпіння.

У сезоні 2024/2025 Мудрик зіграв за "Челсі" 7 матчів, у яких забив 1 гол і зробив 4 результативні передачі.

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