Мудрик назвал свою главную цель в Челси на нынешний сезон

Михаил Мудрик во время матча с "Панатинаикосом". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик провел свой самый результативный матч за "Челси" в этом сезоне. Вингер забил гол и сделал две результативные передачи в поединке с греческим "Панатинаикосом".

Мудрик поделился впечатлениями от своей игры в интервью официальному сайту "Челси".

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"Челси" убедительно выиграл у "Панатинаикоса" со счетом 4:1 в поединке второго тура Лиги Конференций. Михаил Мудрик в этом матче не только забил гол, но и сделал две результативные передачи на партнеров по команде.

Михаил Мудрик и Жоау Феликс празднуют гол. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик назвал цель на сезон

На послематчевой пресс-конференции украинский футболист не скрывал эйфории. Полузащитник заявил, что очень доволен результатом и тем, что сумел помочь команде добиться победы.

Мудрик не захотел давать прогнозы на игру "Челси" и собственную результативность. При этом Михаил напомнил, что играет за команду, перед которой стоят максимальные цели. Он признал, что в таком клубе недостаточно одного таланта, чтобы стать звездой. Мудрик собирается продолжать работать на тренировках и сохранять терпение.

В сезоне 2024/2025 Мудрик сыграл за "Челси" 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

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