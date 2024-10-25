Мудрик назвал свою главную цель в Челси на нынешний сезон

Мудрик назвал свою главную цель в Челси на ближайшее время
Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик провел свой самый результативный матч за "Челси" в этом сезоне. Вингер забил гол и сделал две результативные передачи в поединке с греческим "Панатинаикосом".
Мудрик поделился впечатлениями от своей игры в интервью официальному сайту "Челси".
"Челси" убедительно выиграл у "Панатинаикоса" со счетом 4:1 в поединке второго тура Лиги Конференций. Михаил Мудрик в этом матче не только забил гол, но и сделал две результативные передачи на партнеров по команде.
Мудрик назвал цель на сезон
На послематчевой пресс-конференции украинский футболист не скрывал эйфории. Полузащитник заявил, что очень доволен результатом и тем, что сумел помочь команде добиться победы.
Мудрик не захотел давать прогнозы на игру "Челси" и собственную результативность. При этом Михаил напомнил, что играет за команду, перед которой стоят максимальные цели. Он признал, что в таком клубе недостаточно одного таланта, чтобы стать звездой. Мудрик собирается продолжать работать на тренировках и сохранять терпение.
В сезоне 2024/2025 Мудрик сыграл за "Челси" 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
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