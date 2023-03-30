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Мудрик опинився серед найкращих гравців АПЛ цього сезону

30 березня 2023 22:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик опинився серед найкращих гравців АПЛ цього сезону
Українець увійшов у символічну збірну Англійської Прем'єр-ліги
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик увійшов у символічну збірну найшвидших гравців АПЛ сезону 2022-2023. Він став кращим по цьому показнику серед усіх півзахисників Англійської прем'єр-ліги.
 
Про це повідомляє статистичний портал Squawka
 
Гравець збірної України в одному з 6 матчів АПЛ, в яких він брав участь, прискорився до швидкості 36,63 км/год. Швидше Мудрика в Англійській Прем'єр-лізі цього сезону був тільки нападник "Ноттінгем Форест" Бреннан Джонсон – 36,7 км/год.
 
Футбольні аналітики склали символічну збірну найшвидших гравців Англійської прем'єр-ліги. Ось, як вона виглядає:

мудрик
 
Воротар: Гевін Базуну "Саутгемптон". Найвища швидкість – 36,62 км/год.
 
Захисники: Діогу Далот "Манчестер Юнайтед" – 35,76, Крістоффер Аєр "Брентфорд" – 35,53, Тайрон Мінгз "Астон Вілла" – 34,98, Кіран Тірні "Арсенал" – 35,99.
 
Півзахисники: Ентоні Гордон "Ньюкасл" – 36,61, Матеус Нуньєс "Вулвергемптон" – 36,32, Деніс Закарія "Челсі" – 36,09, Михайло Мудрик "Челсі" – 36,63.
 
Нападники: Дарвін Нуньєс "Ліверпуль" – 36,53, Бреннан Джонсон "Ноттінгем Форест" – 36,7.

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Сам Мудрик вчора дав інтерв'ю в якому сказав, що складнощі роблять його сильнішим.

"Перші місяці в "Челсі" стало для мене справді складними. Було дуже багато тиску. Але я не вперше опиняюся у такій ситуації. Мало того, мені подобається, коли такий тиск — це допомагає справлятися з труднощами. І одного разу той, хто казав, що я лузер, скаже, що я переможець. Час це покаже. Моя позиція на полі? У деяких матчах мені, можливо, краще грати "дев'ятку", а в деяких – діяти з флангу", – наводить слова Мудріка Sky Sports.

 Як ми писали раніше, гравець лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко хотів, щоб Михайло Мудрик перейшов з "Шахтаря" саме до складу "канонірів". Але так сталося, що Мудрик опинився в "Челсі".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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