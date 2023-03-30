Мудрик оказался среди лучших игроков АПЛ в этом сезоне

Украинец вошел в символическую сборную Английской премьер-лиги

Вингер "Челси" Михаил Мудрик вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022-2023. Он стал лучше по этому показателю среди всех полузащитников Английской премьер-лиги.



Об этом сообщает статистический портал Squawka



Игрок сборной Украины в одном из шести матчей АПЛ, в которых он участвовал, ускорился до скорости 36,63 км/ч. Быстрее Мудрика в Английской премьер-лиге в этом сезоне был только нападающий "Ноттингем Форест" Бреннан Джонсон — 36,7 км/ч.



Футбольные аналитики составили символическую сборную самых быстрых игроков Английской премьер-лиги. Вот как она выглядит:





Вратарь: Гэвин Базуна "Саутгемптон". Высокая скорость — 36,62 км/ч.



Защитники: Диогу Далот "Манчестер Юнайтед" — 35,76, Кристофер Аер "Брентфорд" — 35,53, Тайрон Мингс "Астон Вилла" — 34,98, Киран Тирни "Арсенал" — 35,99.



Полузащитники: Энтони Гордон "Ньюкасл" — 36,61, Матеус Нуньес "Вулвергемптон" — 36,32, Денис Закария "Челси" — 36,09, Михаил Мудрик "Челси" — 36,63.



Нападающие: Дарвин Нуньес "Ливерпуль" — 36,53, Бреннан Джонсон "Ноттингем Форест" — 36,7.

Сам Мудрик вчера дал интервью, в котором сказал, что сложности делают его сильнее.

"Первые месяцы в "Челси" стало для меня действительно сложными. Было очень много давления. Но я не впервые оказываюсь в такой ситуации. Мало того, мне нравится, когда такое давление — это помогает справляться с трудностями. И однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель. Время это покажет. Моя позиция на поле? В некоторых матчах мне, возможно, лучше играть "девятку", а в некоторых — действовать с фланга", — приводит слова Мудрика Sky Sports.

Как мы писали ранее, игрок лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко хотел, чтобы Михаил Мудрик перешел из "Шахтера" именно в состав "канониров". Но так получилось, что Мудрик оказался в "Челси".

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