Михайло Мудрик повідомив, що йому вдалося забити після підказок Енцо Марески

Михайло Мудрик після матчу з "Панатінаїкосом". Фото: Reuters

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик нарешті зіграв добрий матч за клуб. У грі Ліги конференцій проти "Панатинаїкоса" йому вдалося забити та зробити дві гольові передачі.

Після гри Мудрик розповів пресслужбі "Челсі" , як йому вдалося реалізувати свій момент.

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Мудрик забив так, як його просив Мареска

За словами Мудрика, він радий перемозі команди та забитому м'ячу. При цьому футболіст зазначив, що матч складався непросто.

Михайло розповів, що його гол реалізував задум тренера Енцо Марески, який завжди просить його йти на дальню штангу.

"Тренер завжди наполягає, щоб я рухався до дальньої стійки, і саме там я забив гол. Ми обмінялися рукостисканням після цього. Забивати завжди приємно, адже це надає впевненості. Кожна перемога зміцнює командний дух, і, на мою думку, з кожною грою ми стаємо сильнішими як команда", — сказав Мудрик.

Цього сезону Мудрик провів за "Челсі" дев'ять матчів, де забив один м'яч і зробив п'ять асистів.

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