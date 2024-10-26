Михаил Мудрик сообщил, что ему удалось забить после подсказок Энцо Марески

Михаил Мудрик после матча с "Панатинаикосом". Фото: Reuters

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик наконец сыграл хороший матч за клуб. В игре Лиги конференций проти "Панатинаикоса" ему удалось забить и сделать две голевые передачи.

После игры Мудрик рассказал пресс-службе "Челси", как ему удалось реализовать свой момент.

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Мудрик забил так, как его просил Мареска

По словам Мудрика, он рад победе команды и забитому мячу. При этом футболист отметил, что матч складывался непросто.

Михаил рассказал, что голом реализовал задумку тренера Энцо Марески, который всегда просит его идти на дальнюю штангу.

"Тренер всегда настаивает, чтобы я двигался к дальней стойке, и именно там я забил гол. Мы обменялись рукопожатием после этого. Забивать всегда приятно, ведь это придает уверенности. Каждая победа укрепляет командный дух, и, на мой взгляд, с каждой игрой мы становимся сильнее как команда", — сказал Мудрик.

В текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" девять матчей, где забил один мяч и сделал пять ассистов.

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