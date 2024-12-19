Мудрик хотів відмовитися від переходу до Челсі в момент підписання контракту

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/chelseafc/

Український вінгер Михайло Мудрик міг не опинитися в лондонському "Челсі". Перед підписанням контракту з "синіми" футболіст відмовлявся переходити.

Про це в ефірі свого YouTube-каналу розповів журналіст Ігор Циганик.

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За словами Циганика, після того як команди домовилися про трансфер і здавалося, що з Мудриком теж все обговорено, всі сторони зібралися в Туреччині для підписання контракту.

В момент підписання контракту Мудрику зателефонував головний тренер "Арсенала" Мікель Артета й під час розмови іспанець пообіцяв, що футболіста куплять влітку.

Після розмови Мудрик прийшов до своїх представників та попросив скасувати перемовини. Однак директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна закликав футболіста самому йти та сказати про це рішення представникам "Челсі". На це у футболіста забракло сміливості й він вирішив підписати контракт.

"Президент Ахметов обіцяв "Челсі" його продати. Домовилися про гроші й про все інше. Але Мудрику в момент підписання в Туреччині позвонив Артета. Він відійшов поговорити, прийшов в те приміщення, де сиділи його представники, і каже, "Ідіть їм скажіть, що я не переходжу в "Челсі". Ну і Срна каже: "Іди сам, кажи".

Ну якщо ти так береш на себе відповідальність, тоді ти й кажи. Клуби про все домовилися. І що, він пішов? Ні, він не ризикнув піти", — сказав Циганик.

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