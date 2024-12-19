Мудрик хотел отказаться от перехода в Челси в момент подписания контракта

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/chelseafc/

Украинский вингер Михаил Мудрик мог не оказаться в лондонском "Челси". Перед подписанием контракта с "синими" футболист отказывался переходить.

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал журналист Игорь Цыганык.

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По словам Цыганыка, после того как команды договорились о трансфере и казалось, что с Мудриком тоже все обсуждено, все стороны собрались в Турции для подписания контракта.

В момент подписания контракта Мудрику позвонил по телефону главный тренер "Арсенала" Микель Артета и во время разговора испанец пообещал, что футболиста купят следующим летом.

После разговора Мудрик пришел к своим представителям и попросил отменить переговоры. Однако директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна призвал футболиста самому идти и сказать об этом решении представителям "Челси". На это у футболиста не хватило смелости и он решил подписать контракт.

"Президент Ахметов обещал "Челси" его продать. Договорились о деньгах и обо всем остальном. Но Мудрику в момент подписания в Турции позвонил Артета. Он отошел поговорить, а затем пришел в то помещение, где сидели его представители и говорит:" Идите и скажите им, что я не перехожу в "Челси". Ну и Срна говорит: "Иди сам, говори".

Ну, если ты так берешь на себя ответственность, тогда ты и говори. Клубы обо всем договорились. И что, он пошел? Нет, он не рискнул пойти", — сказал Цыганик.

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