Михайло Мудрик присутній на реванші Усік — Ф'юрі в Ер-Ріяді — відео

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/chelseafc/

Український футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик не сидить удома в депресії через провалений допінг тест. Вінгер приїхав на бій чемпіона світу з боксу Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Мудрика вже помітили біля роздягальні Усика, повідомляє портал Новини.LIVE.

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. @mudryk_jr watches a laser focused @usykaa arrive for battle with @Tyson_Fury for second time 😳 #UsykFury2 | NOW | #RiyadhSeason | Live on TNT Sports Box Office, Sky Sports Box Office & DAZN PPV pic.twitter.com/I77HUh6nxO — Queensberry Promotions (@Queensberry) December 21, 2024

Мудрик на поєдинку Усика

Під час запису приїзду Усика на арену, де в Ер-Ріяді, відбудеться поєдинок, камера зафіксувала сидячих на дивані Мудрика та його агента Вадима Шаблія.

Цікаво, що Усик, коли проходив біля Мудрика і Шаблія, навіть не звернув на них уваги.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик-Фьюрі 2.

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