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Мудрик відвідав бій Усик — Ф'юрі попри допінговий скандал

21 грудня 2024 22:41
Олексій Паламарчук - Редактор
Михайло Мудрик присутній на реванші Усік — Ф'юрі в Ер-Ріяді — відео
Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/chelseafc/
Олексій Паламарчук - Редактор

Український футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик не сидить удома в депресії через провалений допінг тест. Вінгер приїхав на бій чемпіона світу з боксу Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Мудрика вже помітили біля роздягальні Усика, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Мудрик на поєдинку Усика

Під час запису приїзду Усика на арену, де в Ер-Ріяді, відбудеться поєдинок, камера зафіксувала сидячих на дивані Мудрика та його агента Вадима Шаблія.

Цікаво, що Усик, коли проходив біля Мудрика і Шаблія, навіть не звернув на них уваги.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик-Фьюрі 2.

Друг і спаринг-партнер Усіка Даніель Лапін виграв черговий бій в андеркарді турніру в Ер-Ріяді.

Український суперважкоатлет Андрій Новицький після перемоги в Саудівській Аравії викликав на бій американця Деонтея Уайлдера.

Олександр Усик бокс Михайло Мудрик Вадим Шаблій Усик — Ф'юрі 2

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