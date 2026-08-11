Мудрик змінив свою поведінку після повернення до складу Челсі

Тренер "Челсі" Хабі Алонсо та Михайло Мудрик. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик сильно змінився після повернення на поле. У клубі зазначили, що футболіст почав поводитися зовсім інакше, ніж два роки тому. Вінгер радіє кожній хвилині, проведеній із командою.

Партнери по "Челсі" теж почали інакше ставитися до Мудрика, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.

Український футболіст Михайло Мудрик повернувся на поле через півтора року дискваліфікації за звинуваченням у вживанні допінгу. Якщо раніше вінгера вважали похмурим і нетовариським, то тепер він постійно посміхається, жартує і готовий обійняти будь-якого працівника клубу.

У "Челсі" раді поверненню Мудрика

Головний тренер "синіх" Хабі Алонсо підтримує українця і дає йому зрозуміти, що в команді розраховують на гравця. А нападник Ніколас Джексон сприяв тому, що Михайло Мудрик провів на полі декілька хвилин у матчі з "Ювентусом".

Перед грою Джексон підійшов до Алонсо і попросив випустити на поле Мудрика замість нього. Сам Ніколас з’явився у грі не в стартовому складі, проте тренер дотримав слова і наприкінці матчу дав пограти Михайлу.

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