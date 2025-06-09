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Головна Спорт Мудриком зацікавився фіналіст єврокубків

Мудриком зацікавився фіналіст єврокубків

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Дата публікації: 9 червня 2025 21:44
Мудрик може перейти в Бетіс попри допінговий скандал у Челсі
Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Попри те, що український вінгер Михайло Мудрик досі не отримав покарання за допінг,  він є бажаним гравцем для інших клубів. Деякі з них хочуть скористатися ситуацією з допінгом, щоб отримати гравця за маленьку компенсацію.

Про зацікавленість в Мудрику повідомив портал El Gol Digital.

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Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

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За інформацією джерела, іспанський "Бетіс" виявляє інтерес до українського вінгера.

Наразі 24-річний футболіст розглядається як альтернатива Антоні, який був найкращим футболістом команди минулого сезону. Бразилець покинув команду після завершення сезону і повернеться в "Манчестер Юнайтед". Викупити гравця іспанці не можуть через дуже високу вартість.

Мудрик, за якого "Челсі" заплатив 70 млн євро, може стати для "Бетіса" дешевим варіантом для оренди або трансферу через допінговий скандал.

У сезоні 2024/25 Мудрик провів 15 матчів за "Челсі", забивши три голи і віддавши п'ять асистів.

Нагадаємо, стало відомо, хто зможе замінити Сергія Реброва у національній команді.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик та його представники приховують результати допінг-проби "Б".

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футбол Михайло Мудрик Челсі українські легіонери (футбол) Бетіс
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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