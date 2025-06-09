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Главная Спорт Мудриком заинтересовался финалист еврокубков

Мудриком заинтересовался финалист еврокубков

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Дата публикации 9 июня 2025 21:44
Мудрик может перейти в Бетис несмотря на допинговый скандал в Челси
Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Несмотря на то, что украинский вингер Михаил Мудрик до сих пор не получил наказание за допинг, он является желанным игроком для других клубов. Некоторые из них хотят воспользоваться ситуацией с допингом, чтобы получить игрока за маленькую компенсацию.

Об заинтересованности в Мудрике сообщил портал El Gol Digital.

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Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Мудрик может сменить страну проживания

По информации источника, испанский "Бетис" проявляет интерес к украинскому вингеру.

Сейчас 24-летний футболист рассматривается как альтернатива Антони, который был лучшим футболистом команды в прошлом сезоне. Бразилец покинул команду после завершения сезона и вернется в "Манчестер Юнайтед". Выкупить игрока испанцы не могут из-за очень высокой стоимости.

Мудрик, за которого "Челси" заплатил 70 млн евро, может стать для "Бетиса" дешевым вариантом для аренды или трансфера из-за допингового скандала.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей за "Челси", забив три гола и отдав пять ассистов.

Напомним, стало известно, кто сможет заменить Сергея Реброва в национальной команде.

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футбол Михаил Мудрик Челси украинские легионеры (футбол) Бетис
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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