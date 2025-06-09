Мудрик может перейти в Бетис несмотря на допинговый скандал в Челси

Мудриком заинтересовался финалист еврокубков
Несмотря на то, что украинский вингер Михаил Мудрик до сих пор не получил наказание за допинг, он является желанным игроком для других клубов. Некоторые из них хотят воспользоваться ситуацией с допингом, чтобы получить игрока за маленькую компенсацию.
Об заинтересованности в Мудрике сообщил портал El Gol Digital.
Мудрик может сменить страну проживания
По информации источника, испанский "Бетис" проявляет интерес к украинскому вингеру.
Сейчас 24-летний футболист рассматривается как альтернатива Антони, который был лучшим футболистом команды в прошлом сезоне. Бразилец покинул команду после завершения сезона и вернется в "Манчестер Юнайтед". Выкупить игрока испанцы не могут из-за очень высокой стоимости.
Мудрик, за которого "Челси" заплатил 70 млн евро, может стать для "Бетиса" дешевым вариантом для аренды или трансфера из-за допингового скандала.
В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей за "Челси", забив три гола и отдав пять ассистов.
Напомним, стало известно, кто сможет заменить Сергея Реброва в национальной команде.
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