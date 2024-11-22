Тренер Трабзонспора назвав найкращого гравця збірної України

Михайло Мудрик радіє перемозі у Лізі Конференцій. Фото: Reuters/Louiza Vradi

Головний тренер турецького "Трабзонспору" Шенол Гюнеш відвідав один із матчів збірної України. Наставник переглянув у грі одного із футболістів національної команди.

Гюнеша вразив не той гравець, за яким він приїхав, повідомляє Haber 61.

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У матчі п'ятого туру Ліги Націй збірна Грузії зіграла внічию з Україною (1:1). На трибуні стадіону у Батумі був присутній головний тренер "Трабзонспору" Шенол Гюнеш. Турецький наставник приїхав подивитися у справі півзахисника "Динамо" Миколу Шапаренка.

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: Reuters/Scott Heppell

Що Гюнеш сказав про збірну України

"Трабзонспор" уже давно цікавиться хавбеком "Динамо". Микола Шапаренко може перейти до турецького клубу вже влітку наступного року. Приїзд Гюнеша на матч збірної України мав визначити, чи клуб надсилатиме до Києва пропозицію про трансфер півзахисника.

Крім "динамівця", тренер "Трабзонспору" оцінив гру та хавбека збірної Грузії Отара Кітейшвілі, який виступає за австрійський "Штурм". Проте Гюнешу сподобався зовсім інший футболіст.

Після повернення до Туреччини тренер "Трабзонспора" у захопленому тоні висловився про гру Михайла Мудрика. Вінгер "Челсі" сильно вразив досвідченого наставника. Однак про трансфер вінгера збірної України не йдеться. Гюнеш розуміє, що турецький клуб не зможе дозволити собі таку угоду.

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