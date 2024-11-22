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Мудриком заинтересовался еще один известный клуб

22 ноября 2024 11:01
Станислав Костюк - Редактор
Тренер Трабзонспора назвал лучшего игрока сборной Украины
Михаил Мудрик радуется победе в Лиге Конференций. Фото: Reuters/Louiza Vradi
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер турецкого "Трабзонспора" Шенол Гюнеш посетил один из матчей сборной Украины. Наставник просмотрел в игре одного из футболистов национальной команды.

Гюнеша впечатлил не тот игрок, за которым он приехал, сообщает Haber 61.

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В матче пятого тура Лиги Наций сборная Грузии сыграла вничью с Украиной (1:1). На трибуне стадиона в Батуми присутствовал главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш. Турецкий наставник приехал посмотреть в деле полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Reuters/Scott Heppell

Что Гюнеш сказал о сборной Украины 

"Трабзонспор" уже давно интересуется хавбеком "Динамо". Николай Шапаренко может перейти в турецкий клуб уже летом следующего года. Приезд Гюнеша на матч сборной Украины должен был определить, будет ли клуб направлять в Киев предложение о трансфере полузащитника. 

Помимо "динамовца", тренер "Трабзонспора" оценил игру и хавбека сборной Грузии Отара Китейшвили, который выступает за австрийский "Штурм". Однако Гюнешу понравился совсем другой футболист. 

После возвращения в Турцию тренер "Трабзонспора" в восторженном тоне высказался об игре Михаила Мудрика. Вингер "Челси" сильно впечатлил опытного наставника. Однако речи о трансфере вингера сборной Украины не идет. Гюнеш понимает, что турецкий клуб не сможет позволить себе такую сделку. 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин летом может переехать из Португалии в Испанию. 

Дочь Хосепа Гвардиолы становится все более популярной среди футбольных болельщиков. 

Артем Милевский назвал причину проблем Артема Довбика, который давно не забивал голы за сборную Украины. 

Киевское "Динамо" приняло решение не продлевать контракт с одним из легионеров команды. 

спорт футбол Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси

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