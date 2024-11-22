Тренер Трабзонспора назвал лучшего игрока сборной Украины

Михаил Мудрик радуется победе в Лиге Конференций. Фото: Reuters/Louiza Vradi

Главный тренер турецкого "Трабзонспора" Шенол Гюнеш посетил один из матчей сборной Украины. Наставник просмотрел в игре одного из футболистов национальной команды.

Гюнеша впечатлил не тот игрок, за которым он приехал, сообщает Haber 61.

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В матче пятого тура Лиги Наций сборная Грузии сыграла вничью с Украиной (1:1). На трибуне стадиона в Батуми присутствовал главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш. Турецкий наставник приехал посмотреть в деле полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко.

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Reuters/Scott Heppell

Что Гюнеш сказал о сборной Украины

"Трабзонспор" уже давно интересуется хавбеком "Динамо". Николай Шапаренко может перейти в турецкий клуб уже летом следующего года. Приезд Гюнеша на матч сборной Украины должен был определить, будет ли клуб направлять в Киев предложение о трансфере полузащитника.

Помимо "динамовца", тренер "Трабзонспора" оценил игру и хавбека сборной Грузии Отара Китейшвили, который выступает за австрийский "Штурм". Однако Гюнешу понравился совсем другой футболист.

После возвращения в Турцию тренер "Трабзонспора" в восторженном тоне высказался об игре Михаила Мудрика. Вингер "Челси" сильно впечатлил опытного наставника. Однако речи о трансфере вингера сборной Украины не идет. Гюнеш понимает, что турецкий клуб не сможет позволить себе такую сделку.

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