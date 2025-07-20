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Головна Спорт На бой Усик — Дюбуа поставили огромную сумму долларов

На бой Усик — Дюбуа поставили огромную сумму долларов

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 00:08
Усик — Дюбуа — Альварес та Льюїс зробили ставки
Олександр Усик — Даніель Дюбуа. Фото: Reuters

Невдовзі в Лондоні розпочнеться головна подія боксерського шоу, де свій бій проведуть Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Реванш Усик — Дюбуа дивитися онлайн.

Перед поєдинком солідну суму на бій поставив мексиканський абсолютний чемпіон в другій середній вазі Сауль Альварес, повідомив портал Новини.LIVE.

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Олександр Усик. Фото: Reuters

Альварес та Льюїс поставили по-різному

Альварес поставив 500 тисяч доларів на перемогу Усика, пояснивши це винятковою витривалістю українця, його технікою та інтелектуальним стилем ведення бою.

Мексиканець також зазначив, що Усик уже довів свою майстерність, здолавши таких супертяжів, як Джошуа та Чісора, і здатен нейтралізувати силову манеру Дюбуа.

Натомість легенда боксу Леннокс Льюїс обережно ставить на Дюбуа. За його словами, британець помітно прогресував з моменту поразки в 2023 році, набрався досвіду, удосконалив техніку та став більш холоднокровним у рингу.

Льюїс вважає, що саме фізична міць і агресія Дюбуа можуть стати ключовими в реванші.

При цьому, Леннокс відзначив, що проти Усика важко ставити, бо у нього особлива ментальність.

Нагадаємо, раніше ми опублікували вартість трансляції бою Усик — Дюбуа в Україні.

В рамках боксерського шоу Усик-Дюбуа поразки зазнав раніше непереможний суперважковаговик Владислав Сіренко з Києва.

Свій 12-й бій в кар'єрі виграв партнер Усика по тренуванням Даніель Лапін.

Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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