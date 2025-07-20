Усик — Дюбуа — Альварес и Льюис сделали ставки

Александр Усик — Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters

Вскоре в Лондоне начнется главное событие боксерского шоу, где свой бой проведут Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Реванш Усик — Дюбуа смотреть онлайн.

Перед поединком солидную сумму на бой поставил мексиканский абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес, сообщил портал Новини.LIVE.

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Александр Усик. Фото: Reuters

Альварес и Льюис поставили по-разному

Альварес поставил 500 тысяч долларов на победу Усика, объяснив это исключительной выносливостью украинца, его техникой и интеллектуальным стилем ведения боя.

Мексиканец также отметил, что Усик уже доказал свое мастерство, одолев таких супертяжей, как Джошуа и Чисора, и способен нейтрализовать силовую манеру Дюбуа.

Зато легенда бокса Леннокс Льюис осторожно ставит на Дюбуа. По его словам, британец заметно прогрессировал с момента поражения в 2023 году, набрался опыта, усовершенствовал технику и стал более хладнокровным в ринге.

Льюис считает, что именно физическая мощь и агрессия Дюбуа могут стать ключевыми в реванше.

При этом, Леннокс отметил, что против Усика трудно ставить, потому что у него особая ментальность.

Напомним, ранее мы опубликовали стоимость трансляции боя Усик — Дюбуа в Украине.

В рамках боксерского шоу Усик-Дюбуа поражение потерпел ранее непобедимый супертяжеловес Владислав Сиренко из Киева.

Свой 12-й бой в карьере выиграл партнер Усика по тренировкам Даниэль Лапин.