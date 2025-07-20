Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт На бой Усик — Дюбуа поставили огромную сумму долларов

На бой Усик — Дюбуа поставили огромную сумму долларов

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 00:08
Усик — Дюбуа — Альварес и Льюис сделали ставки
Александр Усик — Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters

Вскоре в Лондоне начнется главное событие боксерского шоу, где свой бой проведут Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Реванш Усик — Дюбуа смотреть онлайн.

Перед поединком солидную сумму на бой поставил мексиканский абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Альварес и Льюис поставили по-разному

Альварес поставил 500 тысяч долларов на победу Усика, объяснив это исключительной выносливостью украинца, его техникой и интеллектуальным стилем ведения боя.

Мексиканец также отметил, что Усик уже доказал свое мастерство, одолев таких супертяжей, как Джошуа и Чисора, и способен нейтрализовать силовую манеру Дюбуа.

Зато легенда бокса Леннокс Льюис осторожно ставит на Дюбуа. По его словам, британец заметно прогрессировал с момента поражения в 2023 году, набрался опыта, усовершенствовал технику и стал более хладнокровным в ринге.

Льюис считает, что именно физическая мощь и агрессия Дюбуа могут стать ключевыми в реванше.

При этом, Леннокс отметил, что против Усика трудно ставить, потому что у него особая ментальность.

Напомним, ранее мы опубликовали стоимость трансляции боя Усик — Дюбуа в Украине.

В рамках боксерского шоу Усик-Дюбуа поражение потерпел ранее непобедимый супертяжеловес Владислав Сиренко из Киева.

Свой 12-й бой в карьере выиграл партнер Усика по тренировкам Даниэль Лапин.

Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации