UA Steel стартує на чемпіонаті світу Kings World Cup Nations в Італії

Гравці UA Steel разом з суперниками по товариському матчу. Фото: instagram.com/ua_steel_

Збірна України з медійного футболу UA Steel 2 січня стартує на турнірі Kings World Cup Nations в Італії. У лізі Жерара Піке цей турнір є чемпіонатом світу.

Першим суперником України буде команда Туреччини, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Україна стартує на чемпіонаті світу

UA Steel розпочнуть виступи грою проти Туреччини. Початок о 18.00 за київським часом.

Склад UA Steel:

Воротарі: Денис Бойко, Юрій Паньків.

Захисники: Микола Морозюк, Іван Карапінка, Єгор Галкін, Андрій Закордонний.

Півзахисники: Євген Коноплянка, Денис Олійник, Віталій Мельник, Денис Сандецький, Андрій Цопа.

Нападники: Жуніор Мораєс, Денис Токар.

Головний тренер: Валерій Федорчук.

Медійний президент: Михайло Лебіга.

Турнір проходить за швейцарською системою, як Ліга чемпіонів з футболу. Команди, які здобудуть перемоги в обох матчах, виходять до чвертьфіналу. Ті, хто виграють один матч, братимуть участь у додатковому раунді.

Другий матч на чемпіонаті світу UA Steel зіграє 4 січня проти переможця або програвшого в матчі Колумбія — Марокко.

Нагадаємо, після перемоги над Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Вболівальники назвали боксерів, здатних перемогти Усика.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський показав, як проводить час у відпустці.