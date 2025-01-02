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На ЧС-2025 стартує медіазбірна України Лебіги та Коноплянки

2 січня 2025 13:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
UA Steel стартує на чемпіонаті світу Kings World Cup Nations в Італії
Гравці UA Steel разом з суперниками по товариському матчу. Фото: instagram.com/ua_steel_
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна України з медійного футболу UA Steel 2 січня стартує на турнірі Kings World Cup Nations в Італії. У лізі Жерара Піке цей турнір є чемпіонатом світу.

Першим суперником України буде команда Туреччини, повідомляє портал Новини.LIVE.

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UA Steel розпочнуть виступи грою проти Туреччини. Початок о 18.00 за київським часом.

Склад UA Steel:

Воротарі: Денис Бойко, Юрій Паньків.

Захисники: Микола Морозюк, Іван Карапінка, Єгор Галкін, Андрій Закордонний.

Півзахисники: Євген Коноплянка, Денис Олійник, Віталій Мельник, Денис Сандецький, Андрій Цопа.

Нападники: Жуніор Мораєс, Денис Токар.

Головний тренер: Валерій Федорчук.

Медійний президент: Михайло Лебіга.

Турнір проходить за швейцарською системою, як Ліга чемпіонів з футболу. Команди, які здобудуть перемоги в обох матчах, виходять до чвертьфіналу. Ті, хто виграють один матч, братимуть участь у додатковому раунді.

Другий матч на чемпіонаті світу UA Steel зіграє 4 січня проти переможця або програвшого в матчі Колумбія — Марокко.

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Туреччина Євген Коноплянка Жерар Піке Міша Лебіга UA Steel

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