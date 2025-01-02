UA Steel стартує на чемпіонаті світу Kings World Cup Nations в Італії

На ЧС-2025 стартує медіазбірна України Лебіги та Коноплянки
Збірна України з медійного футболу UA Steel 2 січня стартує на турнірі Kings World Cup Nations в Італії. У лізі Жерара Піке цей турнір є чемпіонатом світу.
Першим суперником України буде команда Туреччини, повідомляє портал Новини.LIVE.
Україна стартує на чемпіонаті світу
UA Steel розпочнуть виступи грою проти Туреччини. Початок о 18.00 за київським часом.
Склад UA Steel:
Воротарі: Денис Бойко, Юрій Паньків.
Захисники: Микола Морозюк, Іван Карапінка, Єгор Галкін, Андрій Закордонний.
Півзахисники: Євген Коноплянка, Денис Олійник, Віталій Мельник, Денис Сандецький, Андрій Цопа.
Нападники: Жуніор Мораєс, Денис Токар.
Головний тренер: Валерій Федорчук.
Медійний президент: Михайло Лебіга.
Турнір проходить за швейцарською системою, як Ліга чемпіонів з футболу. Команди, які здобудуть перемоги в обох матчах, виходять до чвертьфіналу. Ті, хто виграють один матч, братимуть участь у додатковому раунді.
Другий матч на чемпіонаті світу UA Steel зіграє 4 січня проти переможця або програвшого в матчі Колумбія — Марокко.
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