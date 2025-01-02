UA Steel стартует на чемпионате мира Kings World Cup Nations в Италии

Игроки UA Steel с соперниками по товарищескому матчу. Фото: instagram.com/ua_steel_

Сборная Украины по медийному футболу UA Steel 2 января старует на турнире Kings World Cup Nations в Италии. В лиге Жерара Пике этот турнир является чемпионатом мира.

Первым соперником Украины будет команда Турции сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Украина стартует на чемпионате мира

UA Steel начнут выступления игрой против Турции. Начало — в 18.00 по киевскому времени.

Состав UA Steel:

Вратари: Денис Бойко, Юрий Панькив.

Защитники: Николай Морозюк, Иван Карапинка, Егор Галкин, Андрей Заграничный.

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Виталий Мельник, Денис Сандецкий, Андрей Цопа.

Нападающие: Жуниор Мораес, Денис Токарь.

Главный тренер: Валерий Федорчук.

Медийный президент: Михаил Лебига.

Турнир проходит по швейцарской системе, как Лига чемпионов по футболу. Команды, которые одержат победы в обоих матчах, выходят в четвертьфинал. Те, кто выиграют один матч, будут участвовать в дополнительном раунде.

Второй матч на чемпионате мира UA Steel сыграет 4 января против победителя или проигравшего в матче Колумбия — Марокко.

Напомним, после победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик встретился с Презиентом Украины Владимиром Зеленским.

Болельщики назвали боксеров, способных победить Усика.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский показал как проводит время в отпуске.