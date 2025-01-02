UA Steel стартует на чемпионате мира Kings World Cup Nations в Италии

На ЧМ-2025 стартует медиа-сборная Украины Лебиги и Коноплянки
Сборная Украины по медийному футболу UA Steel 2 января старует на турнире Kings World Cup Nations в Италии. В лиге Жерара Пике этот турнир является чемпионатом мира.
Первым соперником Украины будет команда Турции сообщил портал Новини.LIVE.
Украина стартует на чемпионате мира
UA Steel начнут выступления игрой против Турции. Начало — в 18.00 по киевскому времени.
Состав UA Steel:
Вратари: Денис Бойко, Юрий Панькив.
Защитники: Николай Морозюк, Иван Карапинка, Егор Галкин, Андрей Заграничный.
Полузащитники: Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Виталий Мельник, Денис Сандецкий, Андрей Цопа.
Нападающие: Жуниор Мораес, Денис Токарь.
Главный тренер: Валерий Федорчук.
Медийный президент: Михаил Лебига.
Турнир проходит по швейцарской системе, как Лига чемпионов по футболу. Команды, которые одержат победы в обоих матчах, выходят в четвертьфинал. Те, кто выиграют один матч, будут участвовать в дополнительном раунде.
Второй матч на чемпионате мира UA Steel сыграет 4 января против победителя или проигравшего в матче Колумбия — Марокко.
Напомним, после победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик встретился с Презиентом Украины Владимиром Зеленским.
Болельщики назвали боксеров, способных победить Усика.
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский показал как проводит время в отпуске.
Читайте Новини.LIVE!