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На ЧМ-2025 стартует медиа-сборная Украины Лебиги и Коноплянки

2 января 2025 13:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
UA Steel стартует на чемпионате мира Kings World Cup Nations в Италии
Игроки UA Steel с соперниками по товарищескому матчу. Фото: instagram.com/ua_steel_
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Сборная Украины по медийному футболу UA Steel 2 января старует на турнире Kings World Cup Nations в Италии. В лиге Жерара Пике этот турнир является чемпионатом мира.

Первым соперником Украины будет команда Турции сообщил портал Новини.LIVE.

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UA Steel начнут выступления игрой против Турции. Начало — в 18.00 по киевскому времени.

Состав UA Steel:

Вратари: Денис Бойко, Юрий Панькив.

Защитники: Николай Морозюк, Иван Карапинка, Егор Галкин, Андрей Заграничный.

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Виталий Мельник, Денис Сандецкий, Андрей Цопа.

Нападающие: Жуниор Мораес, Денис Токарь.

Главный тренер: Валерий Федорчук.

Медийный президент: Михаил Лебига.

Турнир проходит по швейцарской системе, как Лига чемпионов по футболу. Команды, которые одержат победы в обоих матчах, выходят в четвертьфинал. Те, кто выиграют один матч, будут участвовать в дополнительном раунде.

Второй матч на чемпионате мира UA Steel сыграет 4 января против победителя или проигравшего в матче Колумбия — Марокко.

Напомним, после победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик встретился с Презиентом Украины Владимиром Зеленским.

Болельщики назвали боксеров,  способных победить Усика.

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Турция Евгений Коноплянка Жерар Пике Миша Лебига UA Steel

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