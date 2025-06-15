Сіренко та Новицький проведуть бій за місце в топ-15 суперважкої ваги

Андрій Новицький проти Владислава Сіренко. Фото: Queensberry Promotions

В Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі" 19 липня пройде велике боксерське шоу. В головній події українець Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа битимуться в реванші за статус абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі.

В андеркарті турніру пройде поєдинок непереможних український надважковаговиків Андрія Новицького та Владислава Сіренка. Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions, яка є одним із організаторів шоу.

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Andrii Novytski & Valdyslav Sirenko will battle it out at Wembley 🏟️



Tickets available to buy NOW 👉 https://t.co/HetTfzMaTG#UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | Live Worldwide on @daznboxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/C53knGXAdD — Queensberry Promotions (@Queensberry) June 14, 2025

Новицький проти Сіренка

Новицький — 29-річний боксер із Одеси, востаннє виходив на ринг у травні 2025 року, здобувши перемогу над Девідом Зегаррою технічним нокаутом у четвертому раунді. Його стиль характеризується агресивним пресингом і ціллю на нокаут, що робить його небезпечним суперником. Новицький прагне зміцнити свої позиції в рейтингах і наблизитися до титульного бою.

Сіренко — 30-річний киянин, у своєму останньому поєдинку в жовтні 2024 року ефектно нокаутував Брендона Кармака в другому раунді. Сіренко відомий своєю вибуховою силою та швидкістю. Вн також має досвід бити співвітчизників — раніше вигравав у Андрія Руденка

Обидва боксери мають схожі антропометричні дані та стиль, що обіцяє напружений і видовищний поєдинок. Переможець цього бою не лише збереже свій непереможний рекорд, але й зробить вагому заявку на місце в топ-15 світових рейтингів суперважкої ваги.

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