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Головна Спорт На шоу Усик — Дюбуа битимуться між собою непереможні українці

На шоу Усик — Дюбуа битимуться між собою непереможні українці

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 07:32
Сіренко та Новицький проведуть бій за місце в топ-15 суперважкої ваги
Андрій Новицький проти Владислава Сіренко. Фото: Queensberry Promotions
Ключові моменти Новицький проти Сіренка

В Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі" 19 липня пройде велике боксерське шоу. В головній події українець Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа битимуться в реванші за статус абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі.

В андеркарті турніру пройде поєдинок непереможних український надважковаговиків Андрія Новицького та Владислава Сіренка. Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions, яка є одним із організаторів шоу.

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Новицький проти Сіренка

Новицький — 29-річний боксер із Одеси, востаннє виходив на ринг у травні 2025 року, здобувши перемогу над Девідом Зегаррою технічним нокаутом у четвертому раунді. Його стиль характеризується агресивним пресингом і ціллю на нокаут, що робить його небезпечним суперником. Новицький прагне зміцнити свої позиції в рейтингах і наблизитися до титульного бою.

Сіренко — 30-річний киянин, у своєму останньому поєдинку в жовтні 2024 року ефектно нокаутував Брендона Кармака в другому раунді. Сіренко відомий своєю вибуховою силою та швидкістю. Вн також має досвід бити співвітчизників — раніше вигравав у Андрія Руденка

Обидва боксери мають схожі антропометричні дані та стиль, що обіцяє напружений і видовищний поєдинок. Переможець цього бою не лише збереже свій непереможний рекорд, але й зробить вагому заявку на місце в топ-15 світових рейтингів суперважкої ваги.

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Владислав Сіренко бокс суперважка вага українські боксери Андрій Новицький
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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