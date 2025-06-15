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Главная Спорт На шоу Усик — Дюбуа подерутся между собой непобедимые украинцы

На шоу Усик — Дюбуа подерутся между собой непобедимые украинцы

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Дата публикации 15 июня 2025 07:32
Сиренко и Новицкий проведут бой за место в топ-15 супертяжелого веса
Андрей Новицкий против Владислава Сиренко. Фото: Queensberry Promotions
Ключові моменти Новицкий против Сиренко

В Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли", 19 июля, пройдет большое боксерское шоу. В главном событии украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа сразятся в реванше за статус абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

В андеркарте турнира пройдет поединок непобедимых украинских супертяжеловесов Андрея Новицкого и Владислава Сиренко. Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions, которая является одним из организаторов шоу.

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Новицкий против Сиренко

Новицкий — 29-летний боксер из Одессы, последний раз выходил на ринг в мае 2025 года, одержав победу над Дэвидом Зегаррой техническим нокаутом в четвертом раунде. Его стиль характеризуется агрессивным прессингом и целью на нокаут, что делает его опасным соперником. Новицкий стремится укрепить свои позиции в рейтингах и приблизиться к титульному бою.

Сиренко — 30-летний киевлянин, в своем последнем поединке в октябре 2024 года эффектно нокаутировал Брэндона Кармака во втором раунде. Сиренко известен своей взрывной силой и скоростью. Он также имеет опыт бить соотечественников — ранее выигрывал у Андрея Руденко

Оба боксера имеют схожие антропометрические данные и стиль, что обещает напряженный и зрелищный поединок. Победитель этого боя не только сохранит свой непобедимый рекорд, но и сделает весомую заявку на место в топ-15 мировых рейтингов супертяжелого веса.

Напомним, бывший игрок сборной Украины Артем Милевский рассказал, кого боялся.

Расписание и трансляция этапа по легкой атлетике - на нем выступят Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

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Владислав Сиренко бокс супертяжелый вес украинские боксеры Андрей Новицкий
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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