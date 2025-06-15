Сиренко и Новицкий проведут бой за место в топ-15 супертяжелого веса

Андрей Новицкий против Владислава Сиренко. Фото: Queensberry Promotions

В Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли", 19 июля, пройдет большое боксерское шоу. В главном событии украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа сразятся в реванше за статус абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

В андеркарте турнира пройдет поединок непобедимых украинских супертяжеловесов Андрея Новицкого и Владислава Сиренко. Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions, которая является одним из организаторов шоу.

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Андрей Новицкий & Валдислав Сиренко сразятся на "Уэмбли" 🏟️



Билеты можно купить СЕЙЧАС 👉 https://t.co/HetTfzMaTG#UsykDubois2 | Стадион Уэмбли | 19 июля | Прямая трансляция по всему миру на @daznboxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/C53knGXAdD - Queensberry Promotions (@Queensberry) 14 июня 2025 г.

Новицкий против Сиренко

Новицкий — 29-летний боксер из Одессы, последний раз выходил на ринг в мае 2025 года, одержав победу над Дэвидом Зегаррой техническим нокаутом в четвертом раунде. Его стиль характеризуется агрессивным прессингом и целью на нокаут, что делает его опасным соперником. Новицкий стремится укрепить свои позиции в рейтингах и приблизиться к титульному бою.

Сиренко — 30-летний киевлянин, в своем последнем поединке в октябре 2024 года эффектно нокаутировал Брэндона Кармака во втором раунде. Сиренко известен своей взрывной силой и скоростью. Он также имеет опыт бить соотечественников — ранее выигрывал у Андрея Руденко

Оба боксера имеют схожие антропометрические данные и стиль, что обещает напряженный и зрелищный поединок. Победитель этого боя не только сохранит свой непобедимый рекорд, но и сделает весомую заявку на место в топ-15 мировых рейтингов супертяжелого веса.

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