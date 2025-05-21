Скандал в українському футболі — на Бурбаса знову подали до суду

Олександр Андрієвський під час виходу на поле. Фото: instagram.com/andrievskyfanpage/

Відомий спортивний журналіст Ігор Бурбас знову опинився в центрі судового скандалу. Цього разу ініціатором розгляду став колишній гравець збірної України.

Про причини позову проти журналіста повідомив Sport.ua.

Реклама

Читайте також:

Йдеться про Олександра Андрієвського, півзахисника "Полісся" та ексгравця київського "Динамо". Приводом для позову стали слова Бурбаса, опубліковані взимку 2025 року.

Андрієвський із колишніми партнерами по "Динамо". Фото: instagram.com/andrievskyfanpage/

Тоді журналіст заявив, що Андрієвський нібито обдурив керівництво "Динамо", пообіцявши не переходити в "Полісся" при розірванні контракту. Сам футболіст цю інформацію публічно спростував, а тепер вирішив захистити свою репутацію в суді.

Журналіст Ігор Бурбас. Фото: скріншот YouTube

Що відомо про Андрієвського

Півзахисник залишив "Динамо" наприкінці 2023 року і незабаром підписав контракт із "Поліссям". У поточному сезоні 2024/2025 він провів 26 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 1 гольову передачу. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 1,2 млн євро.

Нагадаємо, син відомого колишнього футболіста "Динамо" не зумів повторити досягнення батька.

Донецький "Шахтар" пішов на несподіваний крок заради запрошення нового головного тренера.

У Михайла Мудрика можуть виникнути нові проблеми через рішення лондонського "Челсі".

Руслан Ротань вивчить пропозиції від інших клубів перед переговорами з "Олександрією" про продовження контракту.