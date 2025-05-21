Скандал в украинском футболе — на Бурбаса снова подали в суд

Александр Андриевский во время выхода на поле. Фото: instagram.com/andrievskyfanpage/

Известный спортивный журналист Игорь Бурбас снова оказался в центре судебного скандала. На этот раз инициатором разбирательства стал бывший игрок сборной Украины.

О причинах иска против журналиста сообщил Sport.ua.

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Речь идет об Александре Андриевском, полузащитнике "Полесья" и экс-игроке киевского "Динамо". Поводом для иска стали слова Бурбаса, опубликованные зимой 2025 года.

Андриевский с бывшими партнерами по "Динамо". Фото: instagram.com/andrievskyfanpage/

Тогда журналист заявил, что Андриевский якобы обманул руководство "Динамо", пообещав не переходить в "Полесье" при расторжении контракта. Сам футболист эту информацию публично опроверг, а теперь решил защитить свою репутацию в суде.

Журналист Игорь Бурбас. Фото: скриншот YouTube

Что известно об Андриевском

Полузащитник покинул "Динамо" в конце 2023 года и вскоре подписал контракт с "Полесьем". В текущем сезоне 2024/2025 он провёл 26 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,2 млн евро.

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