Мерая Кері стане хедлайнером відкриття Олімпіади-2026 в Італії

Мерая Кері під час виступу в Лас-Вегасі. Фото: Denise Truscello/Getty Images for Live Nation Las Vegas

Американська співачка Мерая Кері стане першою міжнародною зіркою, яка виступить на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані. Про це офіційно повідомив організаційний комітет змагань, зазначивши особливу символічність вибору артиста світового рівня.

Церемонія відкриття відбудеться 6 лютого на стадіоні "Сан-Сіро", де очікується близько 60 тисяч глядачів, повідомляє пресслужба організації Ігор.

Захід також приверне багатомільйонну телевізійну аудиторію по всьому світу, ставши однією з наймасштабніших культурних подій року.

Мерая Кері позує для знімка. Фото: instagram.com/mariahcarey/

Якою буде концепція церемонії

Організатори наголосили, що виступ Мераї Кері відповідає загальній темі церемонії під назвою "Гармонія", яка символізує об'єднання культур, народів та емоцій. Музика стане ключовим елементом шоу, що підкреслює ідею подолання кордонів і єдності через мистецтво та спорт.

Креативним директором церемонії призначено Марко Баліча, відомого масштабними міжнародними постановками. У межах шоу також планується вшанувати пам'ять італійського модельєра Джорджо Армані, який пішов із життя у вересні 2025 року. Заключна церемонія Олімпіади відбудеться 22 лютого у Вероні на стародавній римській арені за участю відомого італійського танцівника Роберто Болле.

