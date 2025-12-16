Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт На відкритті Олімпіади-2026 виступить легенда попмузики

На відкритті Олімпіади-2026 виступить легенда попмузики

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 14:03
Мерая Кері стане хедлайнером відкриття Олімпіади-2026 в Італії
Мерая Кері під час виступу в Лас-Вегасі. Фото: Denise Truscello/Getty Images for Live Nation Las Vegas

Американська співачка Мерая Кері стане першою міжнародною зіркою, яка виступить на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані. Про це офіційно повідомив організаційний комітет змагань, зазначивши особливу символічність вибору артиста світового рівня.

Церемонія відкриття відбудеться 6 лютого на стадіоні "Сан-Сіро", де очікується близько 60 тисяч глядачів, повідомляє пресслужба організації Ігор.

Реклама
Читайте також:

Захід також приверне багатомільйонну телевізійну аудиторію по всьому світу, ставши однією з наймасштабніших культурних подій року.

Мэрайя Кэри
Мерая Кері позує для знімка. Фото: instagram.com/mariahcarey/

Якою буде концепція церемонії

Організатори наголосили, що виступ Мераї Кері відповідає загальній темі церемонії під назвою "Гармонія", яка символізує об'єднання культур, народів та емоцій. Музика стане ключовим елементом шоу, що підкреслює ідею подолання кордонів і єдності через мистецтво та спорт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Креативним директором церемонії призначено Марко Баліча, відомого масштабними міжнародними постановками. У межах шоу також планується вшанувати пам'ять італійського модельєра Джорджо Армані, який пішов із життя у вересні 2025 року. Заключна церемонія Олімпіади відбудеться 22 лютого у Вероні на стародавній римській арені за участю відомого італійського танцівника Роберто Болле.

Нагадаємо, лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко близький до історичного рекорду в українському футболі.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс поставив на місце одного з вихованців столичної команди.

Також "біло-синім" доведеться раніше терміну повернути із закордонної команди одного зі своїх футболістів.

спорт шоу-бізнес Мерая Кері Олімпійські ігри-2026 Відкриття Олімпіади-2026
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації