Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт На открытии Олимпиады-2026 выступит легенда поп-музыки

На открытии Олимпиады-2026 выступит легенда поп-музыки

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 14:03
Мэрайя Кэри станет хедлайнером открытия Олимпиады-2026 в Италии
Мэрайя Кэри во время выступления в Лас-Вегасе. Фото: Denise Truscello/Getty Images for Live Nation Las Vegas

Американская певица Мэрайя Кэри станет первой международной звездой, которая выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Об этом официально сообщил организационный комитет соревнований, отметив особую символичность выбора артиста мирового уровня.

Церемония открытия состоится 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро", где ожидается около 60 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба организации Игр.

Реклама
Читайте также:

Мероприятие также привлечет многомиллионную телевизионную аудиторию по всему миру, став одним из самых масштабных культурных событий года. 

Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри позирует для снимка. Фото: instagram.com/mariahcarey/

Какой будет концепция церемонии

Организаторы подчеркнули, что выступление Мэрайи Кэри соответствует общей теме церемонии под названием "Гармония", которая символизирует объединение культур, народов и эмоций. Музыка станет ключевым элементом шоу, подчеркивающим идею преодоления границ и единства через искусство и спорт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Креативным директором церемонии назначен Марко Балич, известный масштабными международными постановками. В рамках шоу также планируется почтить память итальянского модельера Джорджо Армани, ушедшего из жизни в сентябре 2025 года. Заключительная церемония Олимпиады пройдет 22 февраля в Вероне на древней римской арене с участием известного итальянского танцовщика Роберто Болле.

Напомним, лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко близок к историческому рекорду в украинском футболе. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис поставил на место одного из воспитанников столичной команды. 

Также "бело-синим" придется раньше срока вернуть из зарубежной команды одного из своих футболистов. 

спорт шоу-бизнес Мэрайя Кэри Олимпийские игры-2026 Открытие Олимпиады-2026
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации