Мэрайя Кэри станет хедлайнером открытия Олимпиады-2026 в Италии

На открытии Олимпиады-2026 выступит легенда поп-музыки
Американская певица Мэрайя Кэри станет первой международной звездой, которая выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Об этом официально сообщил организационный комитет соревнований, отметив особую символичность выбора артиста мирового уровня.
Церемония открытия состоится 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро", где ожидается около 60 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба организации Игр.
Мероприятие также привлечет многомиллионную телевизионную аудиторию по всему миру, став одним из самых масштабных культурных событий года.
Какой будет концепция церемонии
Организаторы подчеркнули, что выступление Мэрайи Кэри соответствует общей теме церемонии под названием "Гармония", которая символизирует объединение культур, народов и эмоций. Музыка станет ключевым элементом шоу, подчеркивающим идею преодоления границ и единства через искусство и спорт.
Креативным директором церемонии назначен Марко Балич, известный масштабными международными постановками. В рамках шоу также планируется почтить память итальянского модельера Джорджо Армани, ушедшего из жизни в сентябре 2025 года. Заключительная церемония Олимпиады пройдет 22 февраля в Вероне на древней римской арене с участием известного итальянского танцовщика Роберто Болле.
