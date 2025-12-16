Мэрайя Кэри станет хедлайнером открытия Олимпиады-2026 в Италии

Мэрайя Кэри во время выступления в Лас-Вегасе. Фото: Denise Truscello/Getty Images for Live Nation Las Vegas

Американская певица Мэрайя Кэри станет первой международной звездой, которая выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Об этом официально сообщил организационный комитет соревнований, отметив особую символичность выбора артиста мирового уровня.

Церемония открытия состоится 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро", где ожидается около 60 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба организации Игр.

Мероприятие также привлечет многомиллионную телевизионную аудиторию по всему миру, став одним из самых масштабных культурных событий года.

Мэрайя Кэри позирует для снимка. Фото: instagram.com/mariahcarey/

Какой будет концепция церемонии

Организаторы подчеркнули, что выступление Мэрайи Кэри соответствует общей теме церемонии под названием "Гармония", которая символизирует объединение культур, народов и эмоций. Музыка станет ключевым элементом шоу, подчеркивающим идею преодоления границ и единства через искусство и спорт.

Креативным директором церемонии назначен Марко Балич, известный масштабными международными постановками. В рамках шоу также планируется почтить память итальянского модельера Джорджо Армани, ушедшего из жизни в сентябре 2025 года. Заключительная церемония Олимпиады пройдет 22 февраля в Вероне на древней римской арене с участием известного итальянского танцовщика Роберто Болле.

