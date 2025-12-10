Линн Сван решила не бойкотировать Олимпиаду-2026 из-за россиян

Линн Сван во время турнира. Фото: Federica Vanzetta/NordicFocus/Getty Images

Шведская лыжница Линн Сван изменила первоначальную позицию и отказалась от бойкота Олимпиады-2026, несмотря на недавние решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских и белорусских нейтральных спортсменов.

Спортсменка заявила, что намерена сосредоточиться на подготовке и выступить на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает iltalehti.

Ранее Линн Сван открыто критиковала формат допуска нейтральных спортсменов и подчеркивала, что не готова соревноваться с представителями РФ даже в нейтральном статусе. Однако частичное удовлетворение апелляций россиян и решение FIS следовать вердикту CAS изменили контекст вокруг будущего зимнего сезона.

Линн Сван готовится к сезону. Фото: instagram.com/linnsvahn/

Почему позиция Линн Сван смягчилась

После решения CAS федерации получили право рассматривать индивидуальные запросы нейтральных атлетов, что существенно меняет структуру участия и ответственность за контроль статуса. На этом фоне Сван решила, что ее задача состоит в подготовке к собственному выступлению, а не бойкот турнира, где она рассчитывает показать максимальный результат.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, и для шведской сборной участие одной из ведущих лыжниц имеет стратегическое значение. Возвращение Сван в состав укрепляет команду и повышает их шансы в борьбе за медали, особенно в индивидуальных дисциплинах.

Кто такая Линн Сван

Это одна из самых перспективных шведских лыжниц, многократная призерка этапов Кубка мира и чемпионатов страны. Она выделяется мощным стартовым ускорением, стабильностью на средних дистанциях и способностью конкурировать с лучшими спортсменками мира.

