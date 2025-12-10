Линн Сван решила не бойкотировать Олимпиаду-2026 из-за россиян

Звезда лыжного спорта отказалась от бойкота Олимпиады из-за РФ
Шведская лыжница Линн Сван изменила первоначальную позицию и отказалась от бойкота Олимпиады-2026, несмотря на недавние решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских и белорусских нейтральных спортсменов.
Спортсменка заявила, что намерена сосредоточиться на подготовке и выступить на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает iltalehti.
Ранее Линн Сван открыто критиковала формат допуска нейтральных спортсменов и подчеркивала, что не готова соревноваться с представителями РФ даже в нейтральном статусе. Однако частичное удовлетворение апелляций россиян и решение FIS следовать вердикту CAS изменили контекст вокруг будущего зимнего сезона.
Почему позиция Линн Сван смягчилась
После решения CAS федерации получили право рассматривать индивидуальные запросы нейтральных атлетов, что существенно меняет структуру участия и ответственность за контроль статуса. На этом фоне Сван решила, что ее задача состоит в подготовке к собственному выступлению, а не бойкот турнира, где она рассчитывает показать максимальный результат.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, и для шведской сборной участие одной из ведущих лыжниц имеет стратегическое значение. Возвращение Сван в состав укрепляет команду и повышает их шансы в борьбе за медали, особенно в индивидуальных дисциплинах.
Кто такая Линн Сван
Это одна из самых перспективных шведских лыжниц, многократная призерка этапов Кубка мира и чемпионатов страны. Она выделяется мощным стартовым ускорением, стабильностью на средних дистанциях и способностью конкурировать с лучшими спортсменками мира.
