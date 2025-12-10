Відео
Головна Спорт Зірка лижного спорту відмовилася від бойкоту Олімпіади через РФ

Зірка лижного спорту відмовилася від бойкоту Олімпіади через РФ

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 09:03
Лінн Сван вирішила не бойкотувати Олімпіаду-2026 через росіян
Лінн Сван під час турніру. Фото: Federica Vanzetta/NordicFocus/Getty Images

Шведська лижниця Лінн Сван змінила початкову позицію та відмовилася від бойкоту Олімпіади-2026, попри нещодавні рішення Спортивного арбітражного суду про допуск російських та білоруських нейтральних спортсменів.

Спортсменка заявила, що має намір зосередитися на підготовці та виступити на Іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, повідомляє iltalehti.

Читайте також:

Раніше Лінн Сван відкрито критикувала формат допуску нейтральних спортсменів та наголошувала, що не готова змагатися з представниками РФ навіть у нейтральному статусі. Однак часткове задоволення апеляцій росіян та рішення FIS слідувати вердикту CAS змінили контекст навколо майбутнього зимового сезону.

Линн Сван
Лінн Сван готується до сезону. Фото: instagram.com/linnsvahn/

Чому позиція Лінн Сван пом'якшилася

Після рішення CAS федерації отримали право розглядати індивідуальні запити нейтральних атлетів, що істотно змінює структуру участі та відповідальність за контроль статусу. На цьому тлі Сван вирішила, що її завдання полягає в підготовці до власного виступу, а не бойкот турніру, де вона розраховує показати максимальний результат.

Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року, і для шведської збірної участь однієї з провідних лижниць має стратегічне значення. Повернення Сван до складу зміцнює команду та підвищує їхні шанси в боротьбі за медалі, особливо в індивідуальних дисциплінах.

Хто така Лінн Сван

Це одна з найперспективніших шведських лижниць, багаторазова призерка етапів Кубка світу та чемпіонатів країни. Вона вирізняється потужним стартовим прискоренням, стабільністю на середніх дистанціях та здатністю конкурувати з найкращими спортсменками світу.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
