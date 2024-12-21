На фронті загинув молодий футбольний арбітр

Український арбітр та тренер Андрій Щепотьєв (по центру). Фото: УАФ

Україна понесла чергову важку втрату на фронті. На війні проти росіян загинув молодий футбольний арбітр.

Тридцятирічний арбітр Андрій Щепотьєв загинув, захищаючи Україну від окупантів, повідомляє Українська асоціація футболу.

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Що відомо про Андрія Щепотьєва

В УАФ розповіли, що харків'янин працював на матчах дитячо-юнацького футболу та аматорських ліг. Крім того, він був слухачем Національної школи арбітрів та працював тренером харківського "Арсеналу".

Андрій Щепотьєв після початку повномасштабного вторгнення Росії долучився до Збройних сил України. Загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.

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