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У Запоріжжі внаслідок російського удару загинули два хокеїсти

10 грудня 2024 19:27
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Загинули хокеїсти Богдан Тітов та Максим Брагін в результаті атаки на Запоріжжя
Богдан Тітов та Максим Брагін. Фото: Спортивний комітет України
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Ракетний удар 6 грудня по Запоріжжю став трагічним й для українського спорту. Хокей втратив двох ентузіастів, які грали на аматорському рівні.

Про це повідомили на сторінці Спортивного комітету України.

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Загиблі хокеїсти виступали у складі аматорського клуба "Аврора".

У хокейній команді 27-річний загиблий Богдан Тітов був капітаном. Його одноліток Максим Брагін поєднував виступи в "Аврорі" з роботою тренера в дитячо-юнацькій школі.

"Внаслідок жахливого удару російських терористів по місту Запоріжжя 6 грудня 2024 року загинули двоє чудових спортсменів – хокеїсти Богдан Тітов та Максим Брагін. Обом їм було лише по 27 років.

Вони виступали за аматорський хокейний колектив "Аврора". Богдан Тітов був капітаном команди, а Максим Брагін поєднував ігри за клуб з тренерською діяльністю: виховував юних хокеїстів у місцевій дитячо-юнацькій школі.

Вічна пам’ять спортсменам, чиє життя забрала війна!", — йдеться в повідомленні.

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