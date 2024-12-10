Загинули хокеїсти Богдан Тітов та Максим Брагін в результаті атаки на Запоріжжя

Богдан Тітов та Максим Брагін. Фото: Спортивний комітет України

Ракетний удар 6 грудня по Запоріжжю став трагічним й для українського спорту. Хокей втратив двох ентузіастів, які грали на аматорському рівні.

Про це повідомили на сторінці Спортивного комітету України.

Читайте також:

Загинули два українські хокеїсти

Загиблі хокеїсти виступали у складі аматорського клуба "Аврора".

У хокейній команді 27-річний загиблий Богдан Тітов був капітаном. Його одноліток Максим Брагін поєднував виступи в "Аврорі" з роботою тренера в дитячо-юнацькій школі.

"Внаслідок жахливого удару російських терористів по місту Запоріжжя 6 грудня 2024 року загинули двоє чудових спортсменів – хокеїсти Богдан Тітов та Максим Брагін. Обом їм було лише по 27 років.

Вони виступали за аматорський хокейний колектив "Аврора". Богдан Тітов був капітаном команди, а Максим Брагін поєднував ігри за клуб з тренерською діяльністю: виховував юних хокеїстів у місцевій дитячо-юнацькій школі.

Вічна пам’ять спортсменам, чиє життя забрала війна!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Інгульцю" Олександра Поворознюка жоден клуб, окрім "Кривбасу", не хоче здавати в оренду стадіон.

Керівництво "Шахтаря" вирішило, хто замінить Маріно Пушича після його звільнення.

Український центрбек Ілля Забарний отримав визнання в АПЛ.

Лідер мадридського "Реалу" Лука Модрич знайшов команду, до якої перейде влітку 2025 року.