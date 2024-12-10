Лука Модрич зібрався піти з Реала до зіркового італійського клубу

Лука Модрич у збірній Хорватії. Фото: Reuters/Lee Smith

Ветеран мадридського "Реала" Лука Модрич проводить останній сезон в іспанській команді. Він не продовжуватиме контракт із "королівським клубом".

При цьому Модрич не планує завершувати кар'єру найближчим часом, повідомляє madrid-barcelona.

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Легендарний футболіст "Реала" Лука Модрич втратив стабільне місце в основному складі мадридської команди. Хорватський півзахисник уже не може виходити на поле кілька разів на тиждень, але не хоче завершувати кар'єру.

Де гратиме Модрич

Досвідчений півзахисник має намір продовжити кар'єру в Італії, де у його послугах зацікавлений місцевий "Комо". Цю команду тренує Сеск Фабрегас, який чудово знайомий із Лукою Модричем. "Комо" став останньою командою в кар'єрі Рафи Варана, який раніше також виступав за "Реал". Наразі кольори "синіх" Андреа Беллотті, Серхі Роберто, Пепе Рейна та інші зірки. Президентом клубу є колишній футболіст "Челсі" Денніс Вайз.

Зірки "Реала" Беллінгем, Мбаппе та Модрич. Фото: Reuters/Vincent West

39-річний Модрич має лише одну умову для переходу в "Комо" на правах вільного агента. Команда має зберегти прописку в елітному дивізіоні італійського футболу. У перших 15 турах цього сезону підопічні Фабрегаса набрали 12 балів та посідають 17 місце у турнірній таблиці Серії А.

Лука Модрич зіграв у нинішньому сезоні 22 поєдинки за "Реал" у всіх турнірах. Він зробив 4 результативні передачі.

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