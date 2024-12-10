Лука Модрич собрался уйти из Реала в звездный итальянский клуб

Лука Модрич в сборной Хорватии. Фото: Reuters/Lee Smith

Ветеран мадридского "Реала" Лука Модрич проводит последний сезон в испанской команде. Он не будет продлевать контракт с "королевским клубом".

При этом Модрич не планирует завершать карьеру в ближайшее время, сообщает madrid-barcelona.

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Легендарный футболист "Реала" Лука Модрич потерял стабильное место в основном составе мадридской команды. Хорватский полузащитник уже не может выходить на поле несколько раз в неделю, но не хочет завершать карьеру.

Где будет играть Модрич

Опытный полузащитник собирается продолжить карьеру в Италии, где в его услугах заинтересован местный "Комо". Эту команду тренирует Сеск Фабрегас, который прекрасно знаком с Лукой Модричем. "Комо" стал последней командой в карьере Рафы Варана, который раньше тоже выступал за "Реал". Сейчас цвета "синих" Андреа Беллотти, Серхи Роберто, Пепе Рейна и другие звезды. Президентом клуба является бывший футболист "Челси" Деннис Уайз.

Звезды "Реала" Беллингем, Мбаппе и Модрич. Фото: Reuters/Vincent West

У 39-летнего Модрича есть только одно условие для перехода в "Комо" на правах свободного агента. Команда должна сохранить прописку в элитном дивизионе итальянского футбола. В первых 15 турах этого сезона подопечные Фабрегаса набрали 12 баллов и занимают 17 место в турнирной таблице Серии А.

Лука Модрич сыграл в нынешнем сезоне 22 поединка за "Реал" во всех турнирах. Он сделал 4 результативные передачи.

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