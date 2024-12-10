Погибли хоккеисты Богдан Титов и Максим Брагин в результате атаки на Запорожье

Богдан Титов и Максим Брагин. Фото: Спортивный комитет Украины

Ракетный удар 6 декабря по Запорожью стал трагическим и для украинского спорта. Хоккей потерял двух энтузиастов, игравших на любительском уровне.

Об этом сообщили на странице Спортивного комитета Украины.

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Погибли два украинских хоккеиста

Погибшие хоккеисты выступали в составе любительского клуба "Аврора".

В хоккейной команде 27-летний погибший Богдан Титов был капитаном. Его сверстник Максим Брагин совмещал выступления в "Авроре" с работой тренера в детско-юношеской школе.

"В результате ужасного удара российских террористов по городу Запорожье 6 декабря 2024 года погибли два замечательных спортсмена — хоккеисты Богдан Титов и Максим Брагин. Обоим им было всего по 27 лет.

Они выступали за любительский хоккейный коллектив "Аврора". Богдан Титов был капитаном команды, а Максим Брагин совмещал игры за клуб с тренерской деятельностью: воспитывал юных хоккеистов в местной детско-юношеской школе.

Вечная память спортсменам, чья жизнь унесла война!", — говорится в сообщении.

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