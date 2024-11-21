На фронте погиб Мастер спорта Украины по велоспорту

Иван Хомив в армии. Фото: Facebook

Известный украинский спортсмен стал жертвой российской агрессии. Иван Хомив провел на фронте несколько лет и погиб под Харьковом.

До полномасштабной войны Хомив занимался велоспортом, сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины в Тернопольской области.

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Иван Хомив всю жизнь посвятил велоспорту, который начал заниматься еще в юношеском возрасте. Он стал мастером спорта Украины международного класса. После окончания карьеры Хомив стал тренером, но интервенция россиян привела к мобилизации спортсмена.

Иван Хомив в ВСУ. Фото: Facebook

Детали трагедии

Воспитанник Тернопольской областной школы высшего спортивного мастерства погиб 17 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Иван Хомив провел на разных участках фронта больше двух лет и запомнился побратимам храбростью и эмпатией к окружающим людям.

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