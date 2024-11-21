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Украинский спортсмен погиб при обороне Харьковской области

21 ноября 2024 15:23
Станислав Костюк - Редактор
На фронте погиб Мастер спорта Украины по велоспорту
Иван Хомив в армии. Фото: Facebook
Станислав Костюк - Редактор

Известный украинский спортсмен стал жертвой российской агрессии. Иван Хомив провел на фронте несколько лет и погиб под Харьковом.

До полномасштабной войны Хомив занимался велоспортом, сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины в Тернопольской области. 

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Иван Хомив всю жизнь посвятил велоспорту, который начал заниматься еще в юношеском возрасте. Он стал мастером спорта Украины международного класса. После окончания карьеры Хомив стал тренером, но интервенция россиян привела к мобилизации спортсмена. 

Иван Хомив
Иван Хомив в ВСУ. Фото: Facebook

Детали трагедии 

Воспитанник Тернопольской областной школы высшего спортивного мастерства погиб 17 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Иван Хомив провел на разных участках фронта больше двух лет и запомнился побратимам храбростью и эмпатией к окружающим людям. 

Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук может уйти из "Олимпиакоса" в январе 2025 года. 

Киевское "Динамо" не будет продлевать контракт с одним из своих защитников, который уйдет из команды в конце года. 

Футболист сборной Германии отказал мадридскому "Реалу" ради трансфера в каталонскую "Барселону". 

Бывший форвард "Динамо" объяснил, кого считает слабым звеном сборной Украины под руководством Сергея Реброва. 

спорт Харьковская область Велогонки Спортсмены в ВСУ война в Украине

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