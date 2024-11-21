На фронті загинув Майстер спорту України з велоспорту

Іван Хомів у армії. Фото: Facebook

Відомий український спортсмен став жертвою російської агресії, провів на фронті декілька років. Іван Хомів провів на фронті кілька років та загинув під Харковом.

До повномасштабної війни Хомів займався велоспортом, повідомляє в Facebook Національний олімпійський комітет України в Тернопільській області.

Читайте також:

Іван Хомів усе життя присвятив велоспорту, який почав займатись ще у юнацькому віці. Він став майстром спорту України міжнародного класу. Після закінчення кар'єри Хомів став тренером, але інтервенція росіян спричинила мобілізацію спортсмена.

Іван Хомів у ЗСУ. Фото: Facebook

Деталі трагедії

Вихованець Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності загинув 17 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в Харківській області.

Іван Хомів провів на різних ділянках фронту понад два роки й запам'ятався побратимам хоробрістю та емпатією до оточуючих.

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук може піти з "Олімпіакосу" у січні 2025 року.

Київське "Динамо" не продовжуватиме контракт з одним зі своїх захисників, який піде з команди наприкінці року.

Футболіст збірної Німеччини відмовив мадридському "Реалу" заради трансферу до каталонської "Барселони".

Колишній форвард "Динамо" пояснив, кого вважає за слабку ланку збірної України під керівництвом Сергія Реброва.