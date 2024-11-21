Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Український спортсмен загинув під час оборони Харківської області arrow

Український спортсмен загинув під час оборони Харківської області

21 листопада 2024 15:23
Станіслав Костюк - Редактор
На фронті загинув Майстер спорту України з велоспорту
Іван Хомів у армії. Фото: Facebook
Станіслав Костюк - Редактор

Відомий український спортсмен став жертвою російської агресії, провів на фронті декілька років. Іван Хомів провів на фронті кілька років та загинув під Харковом.

До повномасштабної війни Хомів займався велоспортом, повідомляє в Facebook Національний олімпійський комітет України в Тернопільській області.

Читайте також:

Іван Хомів усе життя присвятив велоспорту, який почав займатись ще у юнацькому віці. Він став майстром спорту України міжнародного класу. Після закінчення кар'єри Хомів став тренером, але інтервенція росіян спричинила мобілізацію спортсмена.

Іван Хомів
Іван Хомів у ЗСУ. Фото: Facebook

Деталі трагедії

Вихованець Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності загинув 17 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в Харківській області.

Іван Хомів провів на різних ділянках фронту понад два роки й запам'ятався побратимам хоробрістю та емпатією до оточуючих.

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук може піти з "Олімпіакосу" у січні 2025 року.

Київське "Динамо" не продовжуватиме контракт з одним зі своїх захисників, який піде з команди наприкінці року.

Футболіст збірної Німеччини відмовив мадридському "Реалу" заради трансферу до каталонської "Барселони".

Колишній форвард "Динамо" пояснив, кого вважає за слабку ланку збірної України під керівництвом Сергія Реброва.

спорт Харківська область Велоперегони Спортсмени у ЗСУ війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:27 Пішов з життя видатний одеський спортсмен і тренер

15:25 Як скористатися відстрочкою через загибель військового родича

Термінова новина

15:23 У Дніпрі повітряна тривога — загроза обстрілу балістикою

Новина з відео

15:16 Локації STALKER 2 порівняли із реальністю — деталі вражають

15:12 В Укренерго посилили заходи обмеження споживання — що відомо

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:07 Укрзалізниця запускає рейси до столиць Європи — що відомо

14:59 У 3 ОШБр показали, як знищили техніку та піхоту РФ на Харківщині

14:51 Золотий ремонт одеської інфекційної лікарні — куди йдуть гроші

14:51 Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу

14:50 Невигідний продаж — що відбувається з курсом долара в обмінниках

15:27 Пішов з життя видатний одеський спортсмен і тренер

15:25 Як скористатися відстрочкою через загибель військового родича

Термінова новина

15:23 У Дніпрі повітряна тривога — загроза обстрілу балістикою

Новина з відео

15:16 Локації STALKER 2 порівняли із реальністю — деталі вражають

15:12 В Укренерго посилили заходи обмеження споживання — що відомо

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:07 Укрзалізниця запускає рейси до столиць Європи — що відомо

14:59 У 3 ОШБр показали, як знищили техніку та піхоту РФ на Харківщині

14:51 Золотий ремонт одеської інфекційної лікарні — куди йдуть гроші

14:51 Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу

14:50 Невигідний продаж — що відбувається з курсом долара в обмінниках

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо