На фронте погиб молодой футбольный арбитр

Украинский арбитр и тренер Андрей Щепотьев (в центре). Фото: УАФ

Украина понесла очередную тяжелую потерю на фронте. На войне против россиян погиб молодой футбольный арбитр.

Тридцатилетний арбитр Андрей Щепотьев погиб, защищая Украину от оккупантов, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Что известно об Андрее Щепотьеве

В УАФ рассказали, что харьковчанин работал на матчах детско-юношеского футбола и любительских лиг. Кроме того, он был слушателем Национальной школы арбитров и работал тренером харьковского "Арсенала".

Андрей Щепотьев после начала полномасштабного вторжения России присоединился к Вооруженным силам Украины. Погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

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