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На войне против РФ погиб украинский футбольный арбитр

21 декабря 2024 19:58
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
На фронте погиб молодой футбольный арбитр
Украинский арбитр и тренер Андрей Щепотьев (в центре). Фото: УАФ
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украина понесла очередную тяжелую потерю на фронте. На войне против россиян погиб молодой футбольный арбитр.

Тридцатилетний арбитр Андрей Щепотьев погиб, защищая Украину от оккупантов, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Андрей Щепотьев из Харькова. Ему было всего 30 лет.

Что известно об Андрее Щепотьеве

В УАФ рассказали, что харьковчанин работал на матчах детско-юношеского футбола и любительских лиг. Кроме того, он был слушателем Национальной школы арбитров и работал тренером харьковского "Арсенала".

Андрей Щепотьев после начала полномасштабного вторжения России присоединился к Вооруженным силам Украины. Погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Напомним, игрок "Челси" Михаил Мудрик рассказал, как допинг мог попасть в его организм.

Бывший игрок киевского "Динамо" был замечен в компании звезд российского футбола.

Молодой футболист сборной Украины заболел "звездной болезнью", что сказалось на общении с командой.

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19:53 Усик перед боем из Фьюри выпустил гимн "Битва за свет"

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

19:47 ГУР эвакуировало из Сирии 31 украинца и троих сирийцев

19:23 Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

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