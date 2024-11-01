Пауло Фонсека може залишити Мілан: тренеру поставлено ультиматум

Пауло Фонсека. Фото: Reuters

Італійський "Мілан" близький до того, щоб залишитися без головного тренера. Пауло Фонсеку можуть звільнити найближчим часом.

Про це повідомив портал Calciomercato, джерела якого дізналося про ультиматум тренеру.

Читайте також:

"Мілан" раніше програв "Наполі". Фото: Reuters

Фонсека ще має шанс залишитися

За інформацією джерела, Фонсеці поставили ультиматум, згідно з яким він повинен виправити ситуацію в клубі в найближчі три матчі.

"Мілан" 2 листопада зіграє матч 11 туру Серії А проти "Монци". Керівництво клубу після цього матчу оцінить роботу португальця. Від фахівця чекають лише на перемогу.

Також він зобов'язаний виграти 9 листопада матч чемпіонату Італії проти "Кальярі".

Пауло Фонсека. Фото: Reuters

Між матчами Серії А "Мілан" 5 листопада у Лізі чемпіонів зіграє проти мадридського "Реала". У цьому матчі Фонсеці також краще не програвати.

У Серії А "Мілан" після дев'яти турів посідає восьме місце, маючи в активі 14 очок.

У Лізі чемпіонів у "Мілана" три очки та 25-те місце у таблиці.

Зазначимо, що раніше Фонсека, дружиною якого є українка, тренував "Брагу", донецький "Шахтар", "Рому" та "Лілль".

Нагадаємо, Владислав Ванат зацікавив відомий футбольний клуб із Європи.

Донецький "Шахтар" незабаром розійдеться з головним тренером Маріно Пушичем, якого хочуть звільнити за погані результати.

У "Манчестер Сіті" чекають на колишнього тренера "Манчестер Юнайтед" Еріка Тен Хага. Про це заявив нинішній наставник "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола.