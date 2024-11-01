Пауло Фонсека може залишити Мілан: тренеру поставлено ультиматум

Найбільш проукраїнський тренер близький до звільнення з Мілану
Італійський "Мілан" близький до того, щоб залишитися без головного тренера. Пауло Фонсеку можуть звільнити найближчим часом.
Про це повідомив портал Calciomercato, джерела якого дізналося про ультиматум тренеру.
Фонсека ще має шанс залишитися
За інформацією джерела, Фонсеці поставили ультиматум, згідно з яким він повинен виправити ситуацію в клубі в найближчі три матчі.
"Мілан" 2 листопада зіграє матч 11 туру Серії А проти "Монци". Керівництво клубу після цього матчу оцінить роботу португальця. Від фахівця чекають лише на перемогу.
Також він зобов'язаний виграти 9 листопада матч чемпіонату Італії проти "Кальярі".
Між матчами Серії А "Мілан" 5 листопада у Лізі чемпіонів зіграє проти мадридського "Реала". У цьому матчі Фонсеці також краще не програвати.
У Серії А "Мілан" після дев'яти турів посідає восьме місце, маючи в активі 14 очок.
У Лізі чемпіонів у "Мілана" три очки та 25-те місце у таблиці.
Зазначимо, що раніше Фонсека, дружиною якого є українка, тренував "Брагу", донецький "Шахтар", "Рому" та "Лілль".
Нагадаємо, Владислав Ванат зацікавив відомий футбольний клуб із Європи.
Донецький "Шахтар" незабаром розійдеться з головним тренером Маріно Пушичем, якого хочуть звільнити за погані результати.
У "Манчестер Сіті" чекають на колишнього тренера "Манчестер Юнайтед" Еріка Тен Хага. Про це заявив нинішній наставник "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола.
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