Пауло Фонсека может покинуть Милан: тренеру поставлен ультиматум

Самый проукраинский тренер в Европе близок к увольнению из Милана
Итальянский "Милан" близок к тому, чтобы остаться без главного тренера. Пауло Фонсеку могут уволить в ближайшее время.
Об этом сообщил портал Calciomercato, источники которого узнали об ультиматуме тренеру.
У Фонсеки еще есть шанс остаться
По информации источника, Фонсеке поставили ультиматум, согласно с которым, он должен исправить ситуацию в клубе в ближайшие три матча.
"Милан" 2 ноября сыграет матч 11-го тура Серии А против "Монцы". Руководство клуба после этого матча оценит работу португальца. От специалиста ждут только победы.
Также он обязан выиграть 9 ноября матч чемпионата Италии против "Кальяри".
Между матчами Серии А "Милан" 5 ноября в Лиге чемпионов сыграет против мадридского "Реала". В этом матче Фонсеке также лучше не проигрывать.
В Серии А "Милан" после девяти туров занимает восьмое место, имея в активе 14 очков.
В Лиге чемпионов у "Милана" три очка и 25-е место в таблице.
Отметим, что ранее Фонсека, женой которого является украинка, тренировал "Брагу", донецкий "Шахтер", "Рому" и "Лилль".
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