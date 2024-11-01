Пауло Фонсека может покинуть Милан: тренеру поставлен ультиматум

Пауло Фонсека. Фото: Reuters

Итальянский "Милан" близок к тому, чтобы остаться без главного тренера. Пауло Фонсеку могут уволить в ближайшее время.

Об этом сообщил портал Calciomercato, источники которого узнали об ультиматуме тренеру.

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У Фонсеки еще есть шанс остаться

По информации источника, Фонсеке поставили ультиматум, согласно с которым, он должен исправить ситуацию в клубе в ближайшие три матча.

"Милан" 2 ноября сыграет матч 11-го тура Серии А против "Монцы". Руководство клуба после этого матча оценит работу португальца. От специалиста ждут только победы.

Также он обязан выиграть 9 ноября матч чемпионата Италии против "Кальяри".

Пауло Фонсека. Фото: Reuters

Между матчами Серии А "Милан" 5 ноября в Лиге чемпионов сыграет против мадридского "Реала". В этом матче Фонсеке также лучше не проигрывать.

В Серии А "Милан" после девяти туров занимает восьмое место, имея в активе 14 очков.

В Лиге чемпионов у "Милана" три очка и 25-е место в таблице.

Отметим, что ранее Фонсека, женой которого является украинка, тренировал "Брагу", донецкий "Шахтер", "Рому" и "Лилль".

Напомним, Владислав Ванат заинтересовал известный футбольный клуб из Европы.

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В "Манчестер Сити" ждут бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага. Об этом заявил нынешний наставник "Ман Сити" Хосеп Гвардиола.