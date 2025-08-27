Ванат залишає Динамо: іспанська Жирона купує форварда за 17 млн євро

Владислав Ванат. Фото: "Динамо" Київ

У матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи між "Динамо" та "Маккабі" Тель-Авів не зіграє нападник киян Владислав Ванат. Несподівана відсутність футболіста збіглася з чутками про його трансфер у іспанську "Жирону".

За інформацією пабліка "Інсайди від Пасічника 2.0", невдовзі Ванат стане гравцем "Жирони".

Владислав Ванат у матчі проти "Вересу". Фото: "Динамо" Київ

Суркіс відпустив Ваната в Іспанію

Джерело повідомило, що в Сербії проти "Маккабі" Тель-Авів (1:3) Ванат провів свій останній матч за "Динамо". Далі він поїде грати в "Жирону", яка купить його за 17 млн євро плюс бонуси. Раніше брати Суркіси хотіли за гравця 20 млн євро, але вдалося зійтись на меншій сумі та бонусах.

Зазначається, що президент "Динамо" Ігор Суркіс, врахувавши бажання 23-річного форварда залишити команду, прийняв пропозицію каталонців. На це рішення також вплинув Андрій Ярмоленко, чия підтримка зіграла ключову роль.

Очікується, що Ванат підпише контракт з "Жироною" на п'ять років.

Джерело додало, що це не останній трансфер на вихід із клубу до кінця трансферного вікна.

